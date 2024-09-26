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Воєнний фокус

В обхід санкцій: Росія закуповує західні деталі для виробництва винищувача Су-57 (фото)

Обхід санкцій, виробництво винищувачів, західна електроніка
Фото: Відкриті джерела | Для виробництва Су-57 РФ закуповує електроніку в західних країнах

Військове виробництво у РФ у 2023-2024 роках збільшується, тому очевидно, що знаходяться способи контрабанди необхідних компонентів. Також зазначається, що контрабанда не обмежується електронікою на Су-57.

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Для виробництва винищувачів Су-57 Росія використовує західну електроніку та виробниче обладнання. Про це повідомляє проєкт Frontelligence Insight з посиланням на листування російської компанії "Мікроприбор".

У серпні 2022 року компанії передали перелік необхідного обладнання, яке входить до комплектації автоматизованих робочих місць перевірки та калібрування виробу МППУ-50 Список включає фіксований атенюатор WA36, EA-PS 3150 і блоки живлення PLR7 60-12.

Всі ці компоненти виробляються за кордоном та постачаються трьома різними компаніями. Компанія "Мікроприбор" працювала над принаймні трьома автоматизованими станціями для випробувань і калібрування МППУ-50.

Санкції, Су-57, електроніка Fullscreen
Запит на мікроелектроніку
Фото: Frontelligence Insight
Су-57, виробництво літаків, санкції Fullscreen
Відповідь щодо електроніки на російські літаки
Фото: Frontelligence Insight

МППУ-50 — це елемент радіоприймача, що працює в L- та X-діапазоні частот. Вони використовуються для супутникового зв’язку та радіолокації. Ці елементи є важливими для виробництва літака, а їх відсутність може бути передумовою для зриву виробництва нових винищувачів Су-57.

Виробництво літаків, Росія, Су-57 Fullscreen
МППУ-50 важливі для літаків
Фото: Frontelligence Insight

"Хоча за документами важко визначити, чи походять ці компоненти з існуючих російських запасів, чи вони були навмисно продані через треті країни, очевидно, що російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, особливо в електроніці", — зазначає проєкт.

Зазначається, що військове виробництво у 2023 та 2024 роках продовжувало збільшуватись. Очевидно, що знаходяться способи контрабанди ключових компонентів або ж їх заміняють китайськими аналогами.

До того ж це не обмежується лише електронікою для російських літаків. Зокрема, після повномасштабного вторгнення та накладення міжнародних санкцій "Мікроприбор" уклав угоду з російською компанією "KMT", котра зобов’язувалася поставити німецький токарний станок Siemens KLE 360 у липні 2022 року.

Війна в Україні, санкції, порушення санкцій Fullscreen
Договір на німецький токарний станок
Фото: Frontelligence Insight

Нагадаємо, що не так давно Росія втратила два винищувачі Су-57. Однак після того Повітряно-космічні сили Росії отримали нову партію винищувачів п'ятого покоління Су-57 та багатоцільових винищувачів Су-35С. Наступна партія вже перебуває у "високому ступеню готовності".