Удар по Ахтубінську: в ГУР розповіли деталі про влучення по Су-57 (відео)

Українські дрони, щоб дістатись до військового об'єкта в РФ, спершу пролетіли над окупованими територіями України, а потім — над ще двома російськими областями. Це показало ворогу, що далекі авіабази та надсучасні літаки цілком досяжні для Сил оборони.

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ЗС РФ втратили два винищувачі Су-57, які перебували на авіабазі в Астраханській області за 600 км від України. Один з літаків знищено повністю, тобто росіяни втратили пристрій, який вважали "гордістю" повітряного флоту. Про деталі влучання українських засобів ураження по російській авіабазі "Ахтубинск" представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Юсов підтвердив, що внаслідок атаки дронів ГУР пошкоджено два Су-57 під Ахтубінськом в Астраханській області РФ. Ступінь пошкоджень у двох літаків різний. В одного — настільки серйозні руйнування, що підійматися у повітря для ударів по Україні він більше не зможе. Другий — з дещо слабшими пошкодженнями, однак ремонт займе час, впевнений представник розвідки.

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"Ми можемо зараз говорити про те, що один Су-57 значно пошкоджений, а один — легше, тому, імовірно, його буде можливо відновити в швидший термін", — пролунало в ефірі телемарафону.

Крім того, Юсов зауважив, що подібна атака відбулась вперше і вона показала, що російські наднові винищувачі вразливі для української зброї.

Удар по РФ - Юсов про влучання по Су-57 в Ахтубінську див. на 12-ій год. трансляції (орієнтовно)

Зазначимо, про удар по російській авіабазі "Ахтубинск" стало відомо 9 червня. Українські розвідники заявили, що відбулась дронова атака на місце стоянки винищувачів Су-57. Згідно з отриманою інформацією, вони могли отримати пошкодження внаслідок підриву БПЛА з вибухівкою. На перших супутникових світлинах було видно розпливчаті зображення літаків, а поруч з ними — чорні плями, схожі на сліди від пожежі. Тим часом російська влада повідомила, що в ніч на 8 червня дійсно відбулась атака трьох безпілотників, які були успішно збиті засобами протиповітряної оборони.

11 червня OSINT-аналітики дослідили ще одну пару фото і зробили висновок, що мінімум один Су-57 потрапив під удар: його прошили уламки дрона після удару об землю. Крім того, зауважили, що місце дислокації винищувача не мало жодного укриття, але неподалік росіяни намалювали імітацію, щоб ввести в оману спостерігачів з космосу.

Удар по РФ - як далеко Ахтубінськ від України Фото: Google Maps

Військові експерт тим часом звернули увагу на відео з другого етапу ядерних навчань, які відбулись у РФ. У кадр потрапив аеродром "Ахтубинск" і літаки-носії далекобійних ракет з можливістю встановити ядерні боєголовки. На думку експертів, атака на Су-57 мала, ймовірно, показати росіянам, що їхні ядерні об'єкти перебувають у межах досяжності українських засобів ураження.

Нагадуємо, раніше Фокус розповів, чим особливі технічні характеристики Су-57, який коштує 25 млн дол. Українська розвідка тим часом пояснила, якою була реакція президента РФ Володимира Путіна на інцидент, який стався вглибині території країни-окупанта.