Вперше в історії: у ГУР повідомили про ураження винищувача Су-57 (супутникові знімки)

За даними української розвідки, ворожий літак розташовувався на аеродромі "Ахтубинськ" Астраханської області. На кадрах від 8 червня помітно вирви від вибуху та плями пожежі. За день до цього все було інакше.

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На території Росії вперше за час повномасштабної війни вдалося уразити багатоцільовий винищувач Су-57. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).

Стався інцидент у суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубинськ" Астраханської області. Він розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

В українській розвідці додали, що про факт знищення ворожої бойової авіації свідчать супутникові знімки стоянки літака на аеродромі росіян.

"На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження", — йдеться в повідомленні.

У ГУР повідомляють, що Су-57 — найсучасніший російський винищувач, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 і Х-69. На озброєнні у противника лічені одиниці цієї авіації і ураження Су-57 стало першим випадком в історії.

Винищувачі Су-57 — що відомо

16 квітня в Defense Express повідомляли, що у Росії в розпорядженні може бути від 10 літаків, і у 2022 році, найімовірніше, противник зміг виготовити всього 6 таких винищувачів.

Якщо говорити про кількість ракет, які може взяти один літак, то аналітики припустили, що йдеться про чотири Х-69.

У росіяни в наявності невелика кількість винищувачів Су-57 Фото: Відкриті джерела

28 лютого Фокус писав про те, що у літака є шість РЛС, завдяки яким він може засікати відразу 60 цілей. Також у Су-57 є носова антена, а також пристрої в передній кромці і кінцівках крила, що працюють у різних діапазонах. Це дозволяє йому забезпечувати круговий огляд на дальностях до сотень кілометрів.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що РФ стала частіше використовувати у війні проти України винищувачі Су-57. Лише за місяць окупаційні війська запустили по Україні понад 6 ракет Х-69 з цього виду авіації.