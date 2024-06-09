Впервые в истории: в ГУР сообщили о поражении истребителя Су-57 (спутниковые снимки)

По данным украинской разведки, вражеский самолет располагался на аэродроме "Ахтубинск" Астраханской области. На кадрах от 8 июня заметно воронки от взрыва и пятна пожара. За день до этого все было иначе.

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На территории России впервые за время полномасштабной войны удалось поразить многоцелевой истребитель Су-57. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).

Произошел инцидент в субботу, 8 июня, на территории аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области. Он расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.

В украинской разведке добавили, что про факт уничтожения вражеской боевой авиации свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме россиян.

"На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", — говорится в сообщении.

В ГУР сообщают, что Су-57 — самый современный российский истребитель, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении у противника считанные единицы этой авиации и поражение Су-57 стало первым случаем в истории.

Истребители Су-57 — что известно

16 апреля в Defense Express сообщали, что у России в распоряжении может быть от 10 самолетов и в 2022 году, по всей видимости, противник смог изготовить всего 6 таких истребителей.

Если говорить о количестве ракет, которые может взять один самолет, то аналитики предположили, что речь о четырех Х-69.

У россияне в наличии небольшое количество истребителей Су-57 Фото: Открытые источники

28 февраля Фокус писал о том, что у самолета есть шесть РЛС, благодаря которым он может засекать сразу 60 целей. Также у Су-57 есть носовая антенна, а также устройства в передней кромке и законцовках крыла, работающие в разных диапазонах. Это позволяет ему обеспечивать круговой обзор на дальностях до сотен километров.

Напомним, 16 мая сообщалось, что РФ стала чаще использовать в войне против Украины истребители Су-57. Только за месяц оккупационные войска запустили по Украине более 6 ракет Х-69 с этого вида авиации.