РФ стала чаще использовать в войне против Украины истребители Су-57

Только за последние 30 дней российские оккупанты запустили по Украине более 6 ракет Х-69, которые запускаются с Су-57.

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Воздушно-космические силы РФ все чаще применяют истребители Су-57 для ракетных ударов по Украине. Об этом сообщает Defence Blog.

В конце февраля 2024 года российская армия начала использовать истребители Су-57 для ракетных ударов по Украине. С тех пор количество ударов только продолжало расти. Только за последние 30 дней было запущено более 6 крылатых ракет Х-69 с самолетов Су-57.

Применение новейших истребителей происходит с авиабазы в Астраханской области РФ. Они залетают в воздушное пространство над Курщиной, Брянщиной и т.н. оккупированной Луганщиной. Обычно операции происходят при сопровождении двух Су-35.

Х-69 Фото: Открытые источники

Известным носителем ракеты Х-69 является только Су-57. Эту крылатую ракету называют российским ответом на Storm Shadow и Taurus. Истребитель носит Х-69 во внутренних отсеках. Публично известная дальность полета ракеты составляет до 290 км, но практическое применение показало около 310 км.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили, что РФ бьет по Украине крылатыми ракетами Х-69 после атаки по Трипольской ТЭС. Затем в мае под Киевом обнаружили неразорвавшуюся ракету Х-69.

Напомним, 6 марта СМИ писали, начнет ли РФ использовать истребители Су-57 "на полную".

Ранее сообщалось, что в боевых операциях, нацеленных на позиции украинских защитников на востоке Украины, российские силы использовали свои новейшие истребители Су-57.