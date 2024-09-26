В обход санкций: Россия закупает западные детали для производства истребителя Су-57 (фото)

Военное производство в РФ в 2023-2024 годах увеличивается, поэтому очевидно, что находятся способы контрабанды необходимых компонентов. Также отмечается, что контрабанда не ограничивается электроникой на Су-57.

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Для производства истребителей Су-57 Россия использует западную электронику и производственное оборудование. Об этом сообщает проект Frontelligence Insight со ссылкой на переписку российской компании "Микроприбор".

В августе 2022 года компании передали перечень необходимого оборудования, которое входит в комплектацию автоматизированных рабочих мест проверки и калибровки изделия МППУ-50 Список включает фиксированный аттенюатор WA36, EA-PS 3150 и блоки питания PLR7 60-12.

Все эти компоненты производятся за рубежом и поставляются тремя разными компаниями. Компания "Микроприбор" работала над по крайней мере тремя автоматизированными станциями для испытаний и калибровки МППУ-50.

Запрос на микроэлектронику Фото: Frontelligence Insight

Ответ по электронике на российские самолеты Фото: Frontelligence Insight

МППУ-50 — это элемент радиоприемника, работающий в L- и X-диапазоне частот. Они используются для спутниковой связи и радиолокации. Эти элементы важны для производства самолета, а их отсутствие может быть предпосылкой для срыва производства новых истребителей Су-57.

МППУ-50 важны для самолетов Фото: Frontelligence Insight

"Хотя по документам трудно определить, происходят ли эти компоненты из существующих российских запасов или они были намеренно проданы через третьи страны, очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, особенно в электронике", — отмечает проект.

Отмечается, что военное производство в 2023 и 2024 годах продолжало увеличиваться. Очевидно, что находятся способы контрабанды ключевых компонентов или же их заменяют китайскими аналогами.

К тому же это не ограничивается только электроникой для российских самолетов. В частности, после полномасштабного вторжения и наложения международных санкций "Микроприбор" заключил соглашение с российской компанией "KMT", которая обязывалась поставить немецкий токарный станок Siemens KLE 360 в июле 2022 года.

Договор на немецкий токарный станок Фото: Frontelligence Insight

Напомним, что не так давно Россия потеряла два истребителя Су-57. Однако после того Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С. Следующая партия уже находится в "высокой степени готовности".