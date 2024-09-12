ВКС РФ получили новые истребители Су-35С и Су-57: сколько машин поставили (фото)

По информации представителя корпорации "Ростех", следующая партия данных истребителей также находится "в высокой степени готовности".

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию истребителей пятого поколения Су-57, а также многоцелевых истребителей Су-35С. Эти самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и проверку в различных режимах эксплуатации летчиками Минобороны РФ, после чего были доставлены на аэродром постоянного базирования. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба корпорации.

По словам представителя корпорации "Ростех" Владимира Артякова, самолеты якобы отличаются "высокими летно-техническими характеристиками, которые уже оценили летчики". Также отмечается, что Су-57 и Су-35С следующих партий находятся в высокой степени готовности.

В связи с этим обозреватели "Милитарного" пишут, что судя по опубликованным фото речь идет о двух-трех истребителях Су-57. Что касается Су-35, то они в кадр не попали, поэтому их переданное количество неизвестно.

Российский истребитель Су-57 Российский истребитель Су-57 Российский истребитель Су-57 Российский истребитель Су-57

Модернизация производства для серийного выпуска Су-57

В ОАК добавили, что на производственных мощностях компании активно проводятся обновления. На предприятии, где выпускаются истребители, завершены строительно-монтажные работы на объектах летно-испытательной станции. Кроме того, начато возведение дополнительного здания для серийного производства Су-57, в котором будет происходить отработка систем самолета пятого поколения.

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Ранее сообщалось, что российские воздушные силы потеряли два истребителя Су-57, которые находились на авиабазе в Астраханской области в 600 км от Украины. В начале июня ГУР Минобороны Украины провело операцию, в результате которой один самолет получил критические повреждения.