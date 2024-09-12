ПКС РФ отримали нові винищувачі Су-35С і Су-57: скільки машин поставили (фото)

За інформацією представника корпорації "Ростех", наступна партія цих винищувачів також перебуває "у високому ступені готовності".

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Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала Повітряно-космічним силам (ПКС) Росії нову партію винищувачів п'ятого покоління Су-57, а також багатоцільових винищувачів Су-35С. Ці літаки пройшли повний цикл заводських випробувань і перевірку в різних режимах експлуатації льотчиками Міноборони РФ, після чого їх доставили на аеродром постійного базування. Про це 12 вересня повідомила пресслужба корпорації.

За словами представника корпорації "Ростех" Володимира Артякова, літаки нібито відрізняються "високими льотно-технічними характеристиками, які вже оцінили льотчики". Також зазначається, що Су-57 і Су-35С наступних партій перебувають у високому ступені готовності.

У зв'язку з цим оглядачі "Мілітарного" пишуть, що, судячи з опублікованих фото, йдеться про два-три винищувачі Су-57. Що стосується Су-35, то вони в кадр не потрапили, тому їхня передана кількість невідома.

Російський винищувач Су-57 Російський винищувач Су-57 Російський винищувач Су-57 Російський винищувач Су-57

Модернізація виробництва для серійного випуску Су-57

В ОАК додали, що на виробничих потужностях компанії активно проводяться оновлення. На підприємстві, де випускаються винищувачі, завершено будівельно-монтажні роботи на об'єктах льотно-випробувальної станції. Крім того, розпочато зведення додаткової будівлі для серійного виробництва Су-57, у якій відбуватиметься відпрацювання систем літака п'ятого покоління.

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Раніше повідомлялося, що російські повітряні сили втратили два винищувачі Су-57, які перебували на авіабазі в Астраханській області за 600 км від України. На початку червня ГУР Міноборони України провело операцію, внаслідок якої один літак зазнав критичних пошкоджень.