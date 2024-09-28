У РФ спустили на воду фрегат "Адмирал Исаков", який є носієм гіперзвукових ракет "Циркон" (фото)

Корабель з проєкту 22350 захищає зенітний ракетний комплекс "Полимент-Редут", який може перехоплювати як авіаційні, так і балістичні цілі на відстані до 150 км.

Related video

У російському Санкт-Петербурзі спустили на воду новий носій гіперзвукових ракет "Циркон" — фрегат проєкту 22350 під назвою "Адмирал Исаков". Церемонія відбулася на заводі Об’єднаної суднобудівної корпорації "Северная верфь" у п'ятницю, 27 вересня, повідомляють російські ЗМІ.

Цей фрегат є четвертим кораблем у серії. Перший з них – "Адмирал Горшков" – прийняли до складу флоту РФ у 2018 році. Фрегати проєкту 22350 є сучасними багатоцільовими кораблями російського ВМФ, здатними виконувати широкий спектр завдань як поблизу узбережжя, так і в океанах.

"Адмирал Исаков" може нести до 16 крилатих ракет типу "Калібр", "Онікс" або гіперзвукових "Циркон". Захист від повітряних загроз забезпечує зенітний ракетний комплекс "Полимент-Редут" з 32 пусковими комірками, який здатен перехоплювати як авіаційні, так і балістичні цілі на відстані до 150 км, пише "Мілітарний".

Церемонія спуску фрегата "Адмирал Исаков"

Артилерійське озброєння фрегата включає 130-мм артилерійську установку А-192М. Поруч з ангаром для гелікоптерів розміщені два бойові модулі ЗАК 3М89 "Палаш" із двома шестиствольними 30-мм гарматами.

Спуск корабля на воду відбувся через 11 років після його закладки, яка сталася ще в листопаді 2013 року. За початковим планом фрегат мав бути збудований ще у 2018 році.

В межах проєкту 22350 планується побудувати вісім таких фрегатів. Окрім чотирьох уже спущених на воду, ще чотири кораблі перебувають на різних стадіях будівництва на "Северной верфи":

"Адмирал Амелько",

"Адмирал Чичагов",

"Адмирал Юмашев"

"Адмирал Спиридонов".

Очікується, що новий корабель увійде до складу Тихоокеанського флоту приблизно у 2027 році після завершення добудови та випробувань.

Нагадаємо, 29 липня у Росії пройшов парад до дня ВМФ, у якому показали 20 кораблів і катерів, один підводний човен і чотири вітрильні судна. В урочистостях взяли участь лише два кораблі Чорноморського флоту: корвет "Меркурий" та фрегат "Адмирал Григорович".

22 вересня військовий оглядач Forbes Девід Екс написав, що Росія зняла моряків з авіаносця "Адмирал Кузнецов", який уже вісім років не виходив у море. Частину екіпажу відправили на війну в Україні.