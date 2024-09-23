Росія зняла моряків з авіаносця "Адмирал Кузнецов" і відправила їх на фронт, — Forbes

Частина екіпажу корабля була трансформована у механізований батальйон під назвою "Фрегат" у складі 1-ї гвардійської танкової армії, який воював на Харківщині, а пізніше — на Покровському напрямку.

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Російський авіаносець "Адмирал Кузнецов", який уже вісім років не виходив у море, ймовірно, більше ніколи не буде використаний за призначенням. Це пояснює, чому в останні місяці Кремль, як повідомляється, перекинув моряків із цього корабля до сухопутних військ і відправив їх воювати в Україну. Про це пише військовий оглядач Forbes Девід Екс.

Цей крок підтверджує гострий брак людських ресурсів у російській армії у той час, коли повномасштабна війна проти України триває вже 31 місяць. А також свідчить про занедбаний стан найбільших військових кораблів російського флоту, більшість з яких залишилися ще з часів холодної війни.

За даними аналітика з відкритих джерел Moklasen, частина екіпажу "Адмирала Кузнецова", що нараховує близько 1 500 осіб, була трансформована у механізований батальйон під назвою "Фрегат" у складі 1-ї гвардійської танкової армії. Батальйон воював на Харківщині, а згодом перемістився на Покровський напрямок на сході України. Є інформація, що один із колишніх моряків авіаносця, Олег Сосєдов, зник безвісти під час російського наступу на Харківщину 23 липня.

Кремль продовжує використовувати будь-які засоби для поповнення своїх військ, щоб компенсувати щомісячні втрати в Україні, які становлять близько 30 тисяч військових, зазначає Девід Екс. Альтернативою таких радикальних заходів може бути оголошення загальної мобілізації, що є політично небезпечним кроком для режиму Путіна.

Тим часом "Адмирал Кузнецов", який мав вирушити в море навесні 2022 року, досі залишається у порту Мурманська. За свою 39-річну історію авіаносець здійснив лише сім патрулювань, останнє з яких — біля берегів Сирії у 2016 році, де через аварії було втрачено два винищувачі.

Корабель продовжує страждати від численних пошкоджень. У 2018 році він зазнав серйозних ушкоджень, коли затонував док ПД-50 під час ремонту, а у 2019 році на кораблі сталася пожежа. Попри ці інциденти, Кремль вирішив відновлювати корабель, хоча чергова пожежа в грудні 2022 року відклала повернення авіаносця в море.

На тлі нездатності російської промисловості будувати нові великі кораблі, "Адмирал Кузнецов" ризикує залишитися на березі Мурманська назавжди. Його моряки, як і багато інших росіян, гинуть в Україні в результаті тієї самої агресії, яка позбавила авіаносець обладнання, необхідного для його подальшої експлуатації.

Нагадаємо, 7 червня військовий оглядач Девід Екс у колонці для The Telegraph пояснював, чому "Адмирал Кузнецов" не може вийти в море.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про авіаносець "Адмирал Кузнецов", який став перманентною проблемою військового флоту РФ.