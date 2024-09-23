Часть экипажа корабля была трансформирована в механизированный батальон под названием "Фрегат" в составе 1-й гвардейской танковой армии, который воевал на Харьковщине, а позже — на Покровском направлении.

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Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который уже восемь лет не выходил в море, вероятно, больше никогда не будет использован по назначению. Это объясняет, почему в последние месяцы Кремль, как сообщается, перебросил моряков с этого корабля в сухопутные войска и отправил их воевать в Украину. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Этот шаг подчеркивает острую нехватку человеческих ресурсов в российской армии в то время, когда полномасштабная война против Украины продолжается уже 31 месяц. А также подчеркивает запущенное состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались еще со времен холодной войны.

По данным аналитика из открытых источников Moklasen, часть экипажа "Адмирала Кузнецова", насчитывающая около 1 500 человек, была трансформирована в механизированный батальон под названием "Фрегат" в составе 1-й гвардейской танковой армии. Батальон воевал на Харьковщине, а затем переместился на Покровское направление на востоке Украины. Есть информация, что один из бывших моряков авианосца, Олег Соседов, пропал без вести во время российского наступления на Харьковщину 23 июля.

Кремль продолжает использовать любые средства для пополнения своих войск, чтобы компенсировать ежемесячные потери в Украине, которые составляют около 30 тысяч военных, отмечает Дэвид Экс. Альтернативой таких радикальных мер может быть объявление всеобщей мобилизации, что является политически опасным шагом для режима Путина.

Между тем, "Адмирал Кузнецов", который должен был отправиться в море весной 2022 года, до сих пор остается в порту Мурманска. За свою 39-летнюю историю авианосец совершил лишь семь патрулирований, последнее из которых — у берегов Сирии в 2016 году, где из-за аварии были потеряны два истребителя.

Корабль продолжает страдать от многочисленных повреждений. В 2018 году он получил серьезные повреждения, когда затонул док ПД-50 во время ремонта, а в 2019 году на корабле произошел пожар. Несмотря на эти инциденты, Кремль решил восстанавливать корабль, хотя очередной пожар в декабре 2022 года отложил возвращение авианосца в море.

На фоне неспособности российской промышленности строить новые большие корабли, "Адмирал Кузнецов" рискует остаться на берегу Мурманска навсегда. Его моряки, как и многие другие россияне, гибнут в Украине в результате той самой агрессии, которая лишила авианосец оборудования, необходимого для его дальнейшей эксплуатации.

Напомним, 7 июня военный обозреватель Дэвид Экс в колонке для The Telegraph объяснял, почему "Адмирал Кузнецов" не может выйти в море.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта об авианосце "Адмирал Кузнецов", который стал перманентной проблемой военного флота РФ.