Авианосец стал перманентной проблемой Военно-морского флота России. Но несмотря на то, что корабль устарел во многих смыслах, Москва до сих пор всеми силами стремится сохранить этот морской актив.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" печально известен тем, что изрыгает густой черный дым – так выглядит работа его устаревшей силовой установки на мазутном топливе.

Фокус перевел статью бывшего сотрудника Конгресса и геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта об авианосце "Адмирал Кузнецов", который стал перманентной проблемой российского военного флота.

Мазут производит вредные выбросы и представляет собой экологический риск, что способствует низкой мощности и эксплуатационным ограничениям авианосца.

"Адмирал Кузнецов" был советской разработкой и задумывался как промежуточная ступень для создания обширного советского авианосного флота, но после распада СССР Россия осталась с одним-единственным обветшалым судном.

Несмотря на его неэффективность, Россия продолжает инвестировать в авианосец, стремясь любой ценой сохранить столь устаревший военно-морской актив.

"Адмирал Кузнецов": тонущие инвестиции России в стареющий военный корабль

Извергая густой черный дым в лазурно-голубое небо, российский авианосец "Адмирал Кузнецов" бороздит мировой океан, оставляя за собой угольно-черную полосу, которую видят все его потенциальные противники. Это уникальное зрелище в мировом океане, потому что большинство современных военных кораблей не оставляют за собой такую грязь, которая видна невооруженным глазом.

Но "Адмирал Кузнецов" – редкое и уникальное судно. Не в смысле ценности, а в смысле стоимости его поддержания на плаву.

Авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото

Стареющий, дряхлый авианосец, оставшийся с последних дней существования Советского Союза, "Кузнецов" коптит небо из-за своей архаичной силовой установки. "Кузнецов" работает на мазуте – топливе, похожем на смолу, которое является побочным продуктом процесса переработки нефти и широко используется в промышленных и коммерческих целях, таких как отопление и производство электроэнергии.

Мазут обычно используется на больших судах и электростанциях.

Что такое мазут

Мазут имеет высокое содержание серы и известен своими густыми, черными дымными выбросами. При сгорании мазут выделяет в воздух ряд вредных загрязняющих веществ, включая диоксид серы, оксиды азота и твердые частицы. Эти загрязнители оказывают значительное влияние на качество воздуха и могут способствовать возникновению ряда проблем со здоровьем, включая респираторные заболевания, болезни сердца и рак.

Помимо влияния на качество воздуха, мазут может оказывать негативное воздействие на качество воды. При разливе или утечке в водоемы, что "Адмирал Кузнецов" регулярно и бесцеремонно делает, мазут может образовать нефтяное пятно, которое может нанести вред водным обитателям и нарушить окружающую экосистему.

Таким образом, война России как с соседями, так и с окружающей средой продолжается даже в 21 веке.

Использование мазута на "Адмирале Кузнецове" вызывает много споров, так как он способствует ухудшению экологических характеристик корабля. Действительно, мазут, в отличие от других видов топлива, используемых для боевых кораблей, сильно ограничивает боевые возможности гибнущего российского флота, хотя он является относительно распространенным и дешевым.

Решение об использовании мазута на "Адмирале Кузнецове", скорее всего, обусловлено несколькими факторами. Да, он распространен в России и дешев. Но еще одна возможная причина заключается в том, что использование мазута было попыткой советских инженеров упростить силовую установку авианосца.

Газотурбинные двигатели обычно проектируются для работы на более легких и чистых видах топлива, в то время как использование мазута могло рассматриваться как способ уменьшить сложность корабля (и, следовательно, удешевить его строительство и обслуживание).

Момент запуска главной энергетической установки авианосца "Адмирал Кузнецов"

Преимущества и недостатки "Адмирала Кузнецова"

Когда Советы проектировали "Адмирал Кузнецов", они делали это скорее в тестовых целях, не планируя положить начало новой тенденции в советском флоте. Если бы проект "Адмирал К" оказался успешным (и, что еще важнее, если бы СССР не распался в тот момент, когда это произошло), "Адмирал" положил бы начало массовым авианосным операциям советского Красного флота, бросающим вызов американскому флоту.

Поскольку СССР неожиданно распался, а после этого наступило мрачное десятилетие отчаяния (из которого Россия выбирается только сейчас), Москва была вынуждена бережно хранить даже обветшалый военный корабль.

"Адмирал Кузнецов": бесконечная авианосная трагедия России

Когда – и если – русские действительно повысят свой авианосный потенциал, можно ожидать, что следующая партия российских авианосцев будет гораздо сложнее и надежнее, чем нынешний "Адмирал Кузнецов".

В то же время Россия никогда не была (и, скорее всего, никогда не будет) морской державой. Учитывая это, для русских будет лучше отдать предпочтение сухопутным, космическим и воздушным силам, а не военно-морскому флоту.

Возможно, им стоит просто сосредоточиться на строительстве подводных лодок и небольших надводных кораблей, поскольку в этом русские разбираются лучше, чем в расточительных операциях с авианосцами.

Однако решение Москвы тратить столько денег, удерживая на плаву тонущий "Адмирал Кузнецов", указывает на откровенно странную любовь Москвы к "Адмиралу", которая не поддается стратегической логике и здравому смыслу.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.