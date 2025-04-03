"Расцвет буйных фантазий": сколько Путин вкладывает в корабль "Иван Рогов", — Defense Express

Россия замахнулась на самый большой корабль — "Иван Рогов". Судно строят во временно оккупированном Крыму, и, по прогнозу аналитиков, вряд ли когда-то достроят.

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Об этом в комментарии "Еспресо" 3 апреля сообщил директор по развитию Defense Express Валерий Рябых.

"Проект строительства двух подобных вертолетоносцев россияне запланировали еще на фоне "расцвета их буйных фантазий" по "восстановлению влияния в мире", надеясь захватить Украину", — отметил он.

Эксперт пояснил, что стоимость программы строительства кораблей оценивается примерно в 100 миллиардов рублей (более 720 миллионов долларов по актуальному курсу). По его словам, россияне продолжают строительство по инерции, вкладывая деньги на территории захваченного Крыма. Однако успешная реализация проекта, по мнению Рябиха, маловероятна.

"Уже изменилась концепция применения флотов, в частности благодаря нашим Силам обороны Украины, которые активно внедрили роботизированные системы на море, меняющие в целом всю парадигму ведения войны", — подчеркнул он.

В то же время аналитик отметил, что подобный вертолетоносец впоследствии "может понадобиться" и Украине.

"Поэтому пусть строят", — добавил он.

Напомним, обозреватели Defense Express передавали, что "Иван Рогов" должен был стать одним из самых мощных кораблей Черноморского флота РФ. Производители заявляли, что его длина будет достигать 220 метров. Судно должно вмещать до 900 морских пехотинцев, 75 единиц техники и 15 вертолетов, по размерам и мощности превосходя затонувший крейсер "Москва".

Ранее OSINT-аналитик MT Anderson сообщал, что российские оккупанты продолжают строительство корабля проекта 23900 на Керченском заводе "Залив". Его начали строить в 2020 году и обещали завершить в 2028-м.