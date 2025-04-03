"Розквіт буйних фантазій": скільки Путін вкладає у корабель "Іван Рогов", — Defense Express

Росія замахнулася на найбільший корабель — "Іван Рогов". Судно будують у тимчасово окупованому Криму, і, за прогнозом аналітиків, навряд чи колись добудують.

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Про це у коментарі "Еспресо" 3 квітня повідомив директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих.

"Проєкт будівництва двох подібних вертольотоносців росіяни запланували ще на тлі "розквіту їхніх буйних фантазій" щодо "відновлення впливу у світі", сподіваючись захопити Україну", — зауважив він.

Експерт пояснив, що вартість програми будівництва кораблів оцінюють у приблизно 100 мільярдів рублів (понад 720 мільйонів доларів за актуальним курсом). З його слів, росіяни продовжують будівництво за інерцією, вкладаючи гроші на території захопленого Криму. Однак успішна реалізація проєкту, на думку Рябиха, малоймовірна.

"Вже змінилася концепція застосування флотів, зокрема завдяки нашим Силам оборони України, які активно впровадили роботизовані системи на морі, що змінюють загалом всю парадигму ведення війни", — наголосив він.

Водночас аналітик зауважив, що подібний вертольотоносець згодом "може знадобитися" й Україні.

"Тож нехай будують", — додав він.

Нагадаємо, оглядачі Defense Express передавали, що "Іван Рогов" мав стати одним з найпотужніших кораблів Чорноморського флоту РФ. Виробники заявляли, що його довжина сягатиме 220 метрів. Судно має вміщувати до 900 морських піхотинців, 75 одиниць техніки та 15 вертольотів, за розмірами й потужністю переважаючи затонулий крейсер "Москва".

Раніше OSINT-аналітик MT Anderson повідомляв, що російські окупанти продовжують будівництво корабля проєкту 23900 на Керченському заводі "Залив". Його розпочали будувати у 2020 році й обіцяли завершити у 2028-му.