Росія в Керчі будує найбільший корабель "Іван Рогов": темпи прискорилися (фото)

Супутникові знімки підтвердили прогрес у будівництві універсального десантного корабля (УДК) проєкту 23900 "Іван Рогов" на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі. Попри прискорення темпів робіт, РФ не змогла дотриматися початкових термінів, відклавши введення корабля до складу ВМФ щонайменше до 2027 року.

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Оглядачі Defense Express пишуть, що УДК проєкту 23900 замислювали як один із найпотужніших кораблів у складі Чорноморського флоту РФ.

Згідно із заявленими характеристиками, його довжина має становити близько 220 метрів, ширина — до 40 метрів, а повна водотоннажність сягатиме 30 000 тонн. Він розрахований на перевезення до 900 морських піхотинців, 75 одиниць техніки та 15 вертольотів.

Для порівняння, затонулий флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва" мав довжину 186 метрів і водотоннажність 11 490 тонн, що робить новий УДК значно більшим і потенційно небезпечнішим для регіону.

Супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT_Anderson в липні 2024 року, показували, що корпус корабля перебував на початковому етапі формування. Менш ніж за рік Росія домоглася значного прогресу в будівництві, що підтверджують нові зображення. Проте заявлений раніше термін включення "Івана Рогова" до складу ВМФ у 2025 році зсунуто, і тепер навіть випробування корабля очікують не раніше 2027 року.

УДК проєкту 23900 "Іван Рогов" на потужностях заводу "Залив". Весна 2025 року Фото: X (Twitter)

УДК проєкту 23900 "Іван Рогов" на потужностях заводу "Залив". Липень 2024 року Фото: X (Twitter)

Аналітики зазначають, що будівництво корабля такого класу свідчить про прагнення Росії посилити свою присутність у Чорному морі. Однак залишається незрозумілим статус другого корабля проєкту 23900, який також мав будуватися в Керчі.

Якщо росіяни зможуть добудувати хоча б головний корабель проєкту, це збільшить загрозу для України та інших прибережних держав.

"Навіть якщо самі росіяни цей УДК триматимуть винятково в Новоросійську, щоб уберегти цю дорогу іграшку від ураження Силами оборони України", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, за даними з російських джерел десантний корабель "Іван Рогов" розрахований на місткість:

десантників — до 1 тис. осіб;

бойової техніки — до 75 одиниць;

десантних катерів типу БК-16 проєкту 02510 або проєкту 11770 "Серна" — 4 одиниць;

вертольотів — до 20 одиниць (Ка-52К, Ка-29, Ка-27, Ка-31);

БПЛА — до 4 шт.

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