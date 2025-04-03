Россия в Керчи строит самый большой корабль "Иван Рогов": темпы ускорились (фото)

Спутниковые снимки подтвердили прогресс в строительстве универсального десантного корабля (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов" на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи. Несмотря на ускорения темпов работ, РФ не смогла соблюсти изначальные сроки, отложив ввод корабля в состав ВМФ как минимум до 2027 года.

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Обозреватели Defense Express пишут, что УДК проекта 23900 задумывался как один из самых мощных кораблей в составе Черноморского флота РФ.

Согласно заявленным характеристикам, его длина должна составлять около 220 метров, ширина — до 40 метров, а полное водоизмещение достигать 30 000 тонн. Он рассчитан на перевозку до 900 морских пехотинцев, 75 единиц техники и 15 вертолетов.

Для сравнения, затонувший флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва" имел длину 186 метров и водоизмещение 11 490 тонн, что делает новый УДК значительно более крупным и потенциально опасным для региона.

Спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT_Anderson в июле 2024 года, показывали, что корпус корабля находился на начальном этапе формирования. Менее чем за год Россия добилась значительного прогресса в постройке, что подтверждают новые изображения. Тем не менее заявленный ранее срок включения "Ивана Рогова" в состав ВМФ в 2025 году сдвинут, и теперь даже испытания корабля ожидаются не ранее 2027 года.

УДК проекта 23900 "Иван Рогов" на мощностях завода "Залив". Весна 2025 Фото: X (Twitter)

УДК проекта 23900 "Иван Рогов" на мощностях завода "Залив". Июль 2024 Фото: X (Twitter)

Аналитики отмечают, что строительство корабля такого класса свидетельствует о стремлении России усилить свое присутствие в Черном море. Однако остается неясным статус второго корабля проекта 23900, который также должен был строиться в Керчи.

Если россияне смогут достроить хотя бы головной корабль проекта, это увеличит угрозу для Украины и других прибрежных государств.

"Даже если сами россияне этот УДК будут держать исключительно в Новороссийске, чтобы уберечь эту дорогую игрушку от поражения Силами обороны Украины", — подытожили аналитики.

Напомним, по данным из российских источников десантный корабль "Иван Рогов" рассчитан на вместимость:

десантников — до 1 тыс. человек;

боевой техники — до 75 единиц;

десантных катеров типа БК-16 проекта 02510 или проекта 11770 "Серна" — 4 единиц;

вертолетов — до 20 единиц (Ка-52К, Ка-29, Ка-27, Ка-31);

БПЛА — до 4 шт.

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