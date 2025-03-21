В РФ испытывают фрегат INS Tamala, который построен для морских сил Индии (видео)

Формально три таких корабля проекта 11356 состоят на службе Черноморского флота, которые участвуют в обстрелах Украины ракетами "Калибр".

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Калининградский судостроительный завод "Янтарь" приступил к заводским ходовым испытаниям фрегата INS Tamala, второго корабля проекта 11356, построенного для ВМС Индии. Корабль вышел в акваторию Балтийского моря для проверки всех систем и вооружения. Об этом сообщили профильные российские издания.

Фрегат INS Tamala был построен на базе корпуса недостроенного для ВМФ России корабля "Адмирал Истомин" в рамках контракта на поставку четырех фрегатов проекта 11356 для Индии. После завершения испытаний его передадут заказчику в июне 2025 года, и он станет восьмым кораблем этого класса в составе индийских ВМС.

При этом первый фрегат серии INS Tushil начал заводские ходовые испытания еще в марте 2024 года. 9 декабря 2024 года корабль был передан индийскому флоту, а в феврале 2025 года он прибыл на базу Карвар.

Комментируя событие обозреватели Defense Express отметили, что речь идет о контракте 2018 года стоимостью 1,2 млрд долларов на постройку двух таких кораблей. Изначально они предназначались для Черноморского флота РФ, но их строительство пришлось приостановить из-за проблем с силовыми установками.

Поэтому пока остается неясным, откуда Россия получила двигатели для индийских фрегатов проекта 11356, поскольку ранее Украина отказалась поставлять газотурбинные двигатели М7Н1 производства "Зоря-Машпроект". Также не уточняется, какие ракеты будут размещены в универсальной вертикальной пусковой установке (УВПУ) на восемь ячеек.

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Отмечается, что сейчас в составе Черноморского флота РФ формально находятся три фрегата проекта 11356 которые могут использоваться для массированных ракетных ударов по Украине:

"Адмирал Григорович".

"Адмирал Эссен".

"Адмирал Макаров".

Ранее сообщалось, что Россия разместила в 60 км от границ НАТО пять атомных подводных лодок на секретной базе Западная Лица. На спутниковых снимках были зафиксированы три субмарины проекта 949А(М) "Антей", одна проекта 885 "Ясень" и одна усовершенствованная "Ясень-М".