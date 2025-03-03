У Балтийского флота РФ новый флагман: что известно о противолодочном корабле "Североморск"

Корабль специально оснащен средствами борьбы с субмаринами. Таким образом Россия стремится нарастить противолодочную оборону в Балтийском море в условиях наращивания активности подводных сил НАТО в регионе.

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ВМФ России оставил эсминец "Североморск" проекта 1155 класса "Удалой" в составе Балтийского флота после завершения 14-месячного ремонта и боевой подготовки. Как сообщили 3 марта обозреватели Army Recognition, данное решение обусловлено необходимостью усиления противолодочной обороны (ПЛО) и замены эсминца "Настойчивый" проекта 956, который, вероятно, выведен из боевого состава и ожидает утилизации.

Западные аналитики отметили, что Балтийский флот традиционно имел ограниченные средства ПЛО по сравнению с Северным и Тихоокеанским флотами, сосредотачиваясь на надводных кораблях и многоцелевых судах. Теперь же "Североморск", специально предназначенный для борьбы с подводными лодками, значительно расширит возможности флота. Кроме того, корабль будет задействован в испытаниях новых дизель-электрических подводных лодок, строящихся в Санкт-Петербурге.

Характеристики БПК "Североморск"

Большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" (до 1996 года корабль носил название "Симферополь") был заложен в 1984 году на заводе "Янтарь" в Калининграде. Он служил на Северном флоте, участвуя в совместных учениях с США и Норвегией, патрулировании в Арктике, Средиземноморье и Аденском заливе.

Размеры и водоизмещение:

длина — 163 м;

ширина — 19 м;

осадка — 7,8 м;

стандартное водоизмещение — 6 840 тонн;

полное водоизмещение — 7 480 тонн.

Основное вооружение:

2×4 пусковых установок (ПУ) противолодочных/противокорабельных ракет УРК-5 "Раструб-Б";

2 ЗРК "Кинжал" (64 ракеты);

24 ПУ реактивных бомб РБУ-6000;

2 100-мм артустановки АК-100;

4 автоматические артиллерийские установки АК-630;

8 533-мм торпедных аппаратов 53-65К;

2 вертолета Ка-27ПЛ.

БПК "Североморск"

Корабль оснащен четырьмя газотурбинными двигателями мощностью 20 000 л.с. каждый, что в сумме составляет 80 000 л.с. Такая силовая установка позволяет кораблю развивать максимальную скорость 29,5 узлов, а дальность плавания составляет 6 882 морские мили. При этом корабль может находиться в море до 30 дней без пополнения запасов.

Корабль оснащен усовершенствованной гидроакустической системой "Полином", обеспечивающей дальнее обнаружение подводных лодок, и радиолокационным комплексом "Фрегат". Газотурбинная силовая установка делает его более надежным по сравнению с эсминцами проекта 956, работающими на паротурбинных установках.

Зачем Балтийскому флоту "Североморск"

Авторы материала пишут, что до недавнего времени флагманом Балтийского флота оставался эсминец "Настойчивый", но его возраст и эксплуатационные ограничения сделали его неэффективным. В отличие от "Североморска", корабли проекта 956 класса "Современный" создавались для борьбы с надводными целями, имели ограниченные возможности ПЛО и использовали устаревшую паротурбинную силовую установку.

Таким образом "Североморск" позволит Балтийскому флоту значительно усилить противолодочную оборону, что особенно актуально в условиях наращивания активности подводных сил НАТО в регионе.

Напомним, в начале февраля стало известно, что в России проходит модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442. По мнению экспертов, с учетом всех улучшений он может стать самым мощным надводным боевым кораблем российского флота.