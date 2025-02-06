"Адмирал Нахимов" разводит пар: когда российский атомный крейсер вернется в строй

Корабль находится на модернизации в Северодвинске с 2014 года. По мнению экспертов, с учетом всех улучшений он может стать самым мощным надводным боевым кораблем российского флота.

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Процесс модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442 перешел в активную фазу. В конце декабря 2024 года на корабле был запущен первый ядерный реактор, а 4 февраля 2025 года состоялся физический запуск второго. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

Комментируя новость обозреватели The War Zone отметили, что это свидетельствует о полной готовности энергетической установки крейсера к дальнейшим испытаниям. Так в ближайшие месяцы планируется вывести корабль в море для ходовых испытаний, старт которых намечен на лето 2025 года.

На данный момент "Адмирал Нахимов" остается в Северодвинске на судостроительном предприятии "Севмаш", где с 2014 года проходит капитальную модернизацию. Изначально сдача корабля планировалась в 2018 году, однако сроки неоднократно сдвигались.

Спутниковый снимок крейсера Адмирал Нахимов Фото: the war zone

Модернизации и вооружение "Адмирала Нахимова"

Первоначально предполагалось, что в ходе реконструкции крейсер получит 174 пусковые установки, предназначенные для различных типов ракетного вооружения. Согласно заявленным планам, 80 из них рассчитаны на крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон". Однако сроки модернизации внесли коррективы в эти планы, и окончательный состав вооружения корабля пока остается не до конца подтвержденным.

Для обеспечения противовоздушной обороны крейсер получит систему С-300ФМ "Форт" и восемь комплексов "Панцирь-М", предназначенных для защиты от воздушных угроз малой дальности. Также рассматривается возможность интеграции элементов системы С-400, что значительно расширит возможности ПВО корабля.

Кроме того, в рамках обновления на корабле планировалась замена практически всех боевых систем на современные аналоги. Таким образом, пишут эксперты, если все работы будут завершены в полном объеме, модернизированный "Адмирал Нахимов" станет самым мощным надводным боевым кораблем ВМФ России.

В то же время было отмечено, что, например, Соединенные Штаты отказались от подобного типа кораблей еще в 1990-х годах из-за их дороговизны, поэтому крейсеры проекта 11442 — последние в мире надводные боевые корабли с ядерной силовой установкой.

"В любом случае, какой бы ни была окончательная конфигурация "Адмирала Нахимова" после его возвращения в строй, этот впечатляющий военный корабль станет очень значимым символом российской военно-морской мощи и, возможно, прослужит еще долгие годы", — подытожили аналитики.

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