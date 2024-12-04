Мертвый "Адмирал Нахимов" и ржавеющий "Адмирал Кузнецов": как флот РФ превращается в груду железа

Огромные атомные крейсера класса "Киров" были символом военно-морской мощи Москвы в позднюю советскую эпоху. Спустя поколение они стали символом ее медленного военно-морского краха.

Советы построили четыре 28 000-тонных корабля с ракетным вооружением, чтобы возглавить дальнобойные боевые группы, предназначенные для противостояния натовским военным кораблям в открытом море. Три корабля были введены в эксплуатацию до распада Советского Союза в 1991 году, а последний вошел в состав российского флота в 1998 году после многолетних задержек в строительстве.

Этот самый молодой "Киров", "Петр Великий" Северного флота — единственный боевой крейсер, который до сих пор находится в строю. Он является одним из исчезающих крупных военных кораблей советской эпохи — включая ржавеющий "Адмирал Кузнецов", единственный российский авианосец — которые поддерживают угасающую способность России проецировать морскую мощь через океаны.

Второй старый крейсер "Адмирал Нахимов" стоит у причала верфи "Севмаш" в Северодвинске, на севере России, с 1999 года. Фарсовая история с его планируемым возвращением в строй свидетельствует о широчайшем военно-морском упадке России.

Решение о возвращении "Адмирала Нахимова" в строй было принято Кремлем еще в 2008 году. Реконструкция началась в 2013 году. Запланированная модернизация включает установку крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", а также новых датчиков и средств связи. Еще осенью этого года в сети появились фотографии, свидетельствующие о скромном, но заметном прогрессе в установке оборудования.

Но работы не укладываются в сроки — уже много лет. В 2014 году планировалось, что "Адмирал Нахимов" вернется в строй в 2020 году. Но этого не произошло. По состоянию на 2018 год боевой крейсер должен был быть введен в строй в 2021 году. Через год ввод в строй был перенесен на 2022 год. Этот срок наступил и прошел, как и следующий — 2024 год. Теперь планируется, что "Адмирал Нахимов" вернется в состав флота в 2026 году.

Расходы, связанные с 33-месячной войной России против Украины, привели к росту инфляции и сокращению инвестиций в Россию. Экономика страны буксует. Дорогостоящая попытка выжать из 38-летнего боевого корабля еще несколько лет фронтовой службы, вскоре может показаться излишеством.

Если попытка вернуть "Адмирал Нахимов" в строй в конце концов провалится, это может означать наступление новой — и более скромной — эры для российского флота.

Крейсер "Петр Великий" — единственный рабочий в ВМФ РФ Фото: РИА Новости

В 2023 году российский флот прибавил всего 6 300 тонн к своему общему тоннажу, закончив год с боевыми кораблями общим весом 2 152 000 тонн. В прошлом году за счет строительства нового фрегата, корветов, минного тральщика и нескольких подводных лодок флот России должен был прибавить 17 700 тонн, но украинские ракеты и беспилотники уничтожили корабли общим весом 11 400 тонн.

Потеряв в 2023 году почти столько же тоннажа, сколько было построено, российский флот присоединится к эксклюзивному и постыдному клубу стагнирующих военно-морских сил, в который, как ни странно, входит также британский Королевский флот, насчитывающий 886 000 тонн и сокращающийся в размерах. В последние годы британский флот выводит из эксплуатации больше кораблей, чем строит.

Для русских это в основном сводится к стратегии, деньгам... и двигателям. Большие корабли дороги — и не нужны стране, чьи основные стратегические амбиции лежат вдоль сухопутной границы. Русские по-прежнему строят множество современных атомных подводных лодок и могут развернуть их для сдерживания прямого конфликта с крупным противником. Учитывая эту гарантию, надводный флот глобального развертывания — это роскошь.

К счастью для российского руководства, ее промышленность вряд ли сможет построить новые большие военные корабли, даже если у нее будут деньги и явные причины для этого. До 2014 года российские судостроители импортировали большую часть своих крупных морских двигателей из Украины. Само собой разумеется, что теперь они этого не делают.

В отсутствие источника новых двигателей России гораздо проще восстановить старый крейсер, чем строить новый с нуля. Очень помогает то, что на "Адмирале Нахимове" есть атомная электростанция, ведь российская промышленность до сих пор умудряется строить и обслуживать их самостоятельно.

Когда последние крупные советские корабли уйдут в последний путь, российский флот станет в основном прибрежным — хотя и с мощным подводным потенциалом сдерживания. Даже если "Адмирал Нахимов" вернется в состав флота и еще несколько раз отправится в плавание, это лишь отсрочит неизбежность.

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