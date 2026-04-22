Hornet над Донецком: как ИИ-дрон использует слабость российской ПВО

Крах российской системы ПВО означает, что украинские беспилотники могут наносить удары с большей свободой. Все это приводит к тому, что украинские войска запускают над Донецком новый ударный дрон с искусственным интеллектом, чтобы наносить удары по важнейшим объектам тыла.

Тот факт, что украинские беспилотники могут практически безнаказанно патрулировать небо над Донецком, является еще одним свидетельством серьезного ухудшения состояния российских средств ПВО. Этот процесс в свою очередь ускоряется ударами украинских беспилотников — возникает замкнутый круг для России.

Беспилотный летательный аппарат Hornet с фиксированным крылом, созданный американской компанией Swift Beat, оснащен встроенным алгоритмом, который тщательно анализирует изображение с передней камеры дрона и автоматически распознает военные цели. Искусственный интеллект способен навести дрон с боевым зарядом на цель с высокой точностью даже в том случае, если оператор, находящийся на удалении, теряет связь с аппаратом из-за погодных условий, рельефа местности или российских средств радиопомех.

Відео дня

Hornet — новейшее и весьма мощное пополнение украинского арсенала.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно