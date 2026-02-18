Зависимости от Запада больше нет: что дает Украине новая универсальная система ПВО "Шершень"

Украина располагает значительным количеством ракет "земля-воздух" различных типов. Украина также имеет значительное количество пусковых установок и радаров для этих ракет. Одна из основных проблем Украины в области противовоздушной обороны заключается в том, что ракеты, пусковые установки и радары не всегда совместимы друг с другом. Поэтому многие ракеты, пусковые установки и радары остаются неиспользованными.

Именно поэтому новая система противовоздушной обороны "Шершень" имеет такое большое значение. По данным издания "Милитарный", эта система, разрабатываемая Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI), на данный момент совместима с пятью различными типами ракет. Среди них — советские, украинские и западные ракеты.

Если "Шершень" будет работать так, как задумано, Украина сможет превратить свои запасы неиспользуемых ракет и радаров в действующие батареи противовоздушной обороны, не дожидаясь поставок от Запада, которые часто задерживаются на несколько месяцев. Система "устраняет зависимость от одного поставщика", говорит директор NAUDI Сергей Гончаров.

NAUDI продемонстрировала масштабную модель "Шершня" на недавней выставке в Саудовской Аравии. Модель дает представление о возможностях системы.

Прежде всего, она, по-видимому, включает в себя пусковые установки как для ракет малой, так и средней дальности, то есть она может защищать от пилотируемых самолетов, беспилотников и крылатых ракет. По сути, от всех, кроме самых кинетических российских боеприпасов, таких как тяжелые баллистические ракеты. Для этих целей Украина по-прежнему будет полагаться на американские батареи Patriot и европейские батареи SAMP/T.

Модель, представленная в Саудовской Аравии, оснащена, по-видимому, немецкими ракетами IRIS-T или британскими ракетами ASRAAM малой дальности с инфракрасным наведением. Что еще более интересно, ракеты средней дальности в модели "Шершень", представленной в Саудовской Аравии, — это Р-27.

