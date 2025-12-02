Новая угроза для Украины: зачем Россия переместила из Сибири 16 бомбардировщиков Ту-22М

Бомбардировщики Туполев Ту-22М "Бэкфайр" российских ВВС в течение длительного времени в основном простаивали. Но ситуация может измениться. Они могут представлять новую угрозу для Украины по мере углубления зимы и усилий украинской ПВО по отражению все более мощных российских воздушных налетов на украинские города и объекты электроэнергетики.

Около 25 ноября Россия предприняла необычный шаг — передислоцировала 16 двухдвигательных самолетов с изменяемой геометрией крыла с авиабазы "Белая" в Сибири в Оленегорск на севере России.

Этот шаг значительно приблизил сверхзвуковые бомбардировщики к Украине. "Белая" находится в 4500 км от Украины, а Оленегорск — в 1600 км. Основная ракета Ту-22М, Х-22, имеет дальность около 600 км и боевую часть весом 1000 кг.

Вскоре после прибытия в Оленегорск три самолета "Бэкфайр" с ракетами Х-22 на борту вылетели в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Их цель была ясна: проверить систему противовоздушной обороны НАТО. Истребитель Gripen шведских ВВС перехватил и сопровождал один из бомбардировщиков без каких-либо инцидентов.

В начале 45-месячной войны России против Украины самолеты Ту-22М регулярно участвовали в сложных воздушных налетах на украинские города. Однако в 2024 году темп налетов "Бэкфайр" замедлился, что, возможно, свидетельствовало о том, что у россиян заканчивались 6-тонные ракеты Х-22 с кислотным топливом.

Их место заняли пропеллерные самолеты Ту-95. Около четырех десятков четырехдвигательных Ту-95 в настоящее время являются основным пилотируемым ударным оружием российских ВВС для нанесения ударов по украинским городам. В большинстве случаев, примерно два раза в неделю, в налетах участвуют по крайней мере несколько самолетов Ту-95, запускающих крылатые ракеты Х-101. Иногда к ним присоединяются 16 самолетов Ту-160, вооруженных ракетами Х-101.

