Поставки новых танков Т-90М от "Уралвагонзавода" на склоне Уральских гор, возможно, сошли на нет. Но это не мешает Кремлю планировать массовое увеличение производства танков, в том числе новой версии Т-90М — Т-90М2.

T-90M2, по-видимому, имеет новую трансмиссию и систему активной защиты, которая запускает небольшие взрывные устройства для перехвата летящих боеприпасов противника.

Производство Т-90М2 "планируется начать в скромных масштабах: всего 10 единиц в 2026 году", поясняет украинская аналитическая группа Frontelligence Insight в отчете, основанном на российских документах.

"Однако долгосрочный план производства России указывает на гораздо более амбициозные цели", — добавляет Frontelligence Insight. "В период с 2026 по 2036 год Москва намерена создать не менее 1783 танков Т-90М и Т-90М2, из которых 1118 должны быть завершены в течение трех лет с 2027 по 2029 год".

Этого количества новых танков хватит, чтобы переоснастить почти половину бронетанковых войск России. Планируется также производство других типов танков. Кремль намеревается в период с 2026 по 2036 год переоборудовать 828 старых танков Т-72 в новые Т-72Б3М.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

