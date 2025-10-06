Related video

В феврале 2022 года украинская армия вступила в войну, имея в своем распоряжении около 100 массивных самоходных гаубиц 2С7 "Пион". Экипажи из 14 человек, обслуживавшие 203-миллиметровые орудия, сражались в первоначальной обороне Киева, а затем развернулись для поддержки украинских войск на восточной линии фронта.

Но примерно через год эти гигантские орудия — самые большие в Украине — начали время от времени умолкать. И причина была очевидна. Да, русские вывели из строя или захватили по крайней мере восемь гаубиц, но на складах было достаточно дополнительных орудий, чтобы восполнить эти потери.

Нет, они замолчали, потому что запасы их 230-фунтовых снарядов иссякли...

Это может, наконец, измениться. Согласно газете Efimerida ton Syntakton, греческое правительство рассматривает возможность пожертвовать, в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами, целых 150 000 203-миллиметровых снарядов вместе с 60 излишними гаубицами M-110 американского производства, которые в целом похожи на 2С7 и стреляют совместимыми боеприпасами.

Эта сделка еще не является официальной. Но если она состоится, это может восстановить и поддержать самую мощную огневую силу Украины на поле боя. 2С7 может запускать стандартный снаряд на расстояние до 23 миль.

