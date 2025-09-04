Related video

Печально известная 155-я морская пехотная бригада российского флота поспешила из Сумской области на севере Украины в Донецкую область на востоке страны и присоединилась к отчаянным попыткам российских военных укрепить свой рушащийся выступ к северо-востоку от крепости Покровск.

Результаты, как и следовало ожидать, оказались трагическими для одного из самых уязвимых российских подразделений в 43-месячной войне против Украины. "155-я бригада в районе Покровска сразу же начала делать то, что у нее получается лучше всего: гибнуть", — иронизирует американский аналитик Эндрю Перпетуа.

Атакуя на бронетехнике по опасным открытым дорогам к востоку от Покровска, 155-я морская пехотная бригада была сразу же обнаружена с воздуха группой "Иван Франко" украинской государственной службы безопасности.

Группа атаковала с помощью собственных взрывных FPV-дронов, а также применила ракеты из расположенных поблизости высокомобильных артиллерийских ракетных систем. Этой совокупной огневой мощью она "нанесла сокрушительные потери штурмовой бронетанковой группе противника, которая в конечном итоге не смогла достичь передовых позиций 79-й воздушно-десантной бригады и была полностью разгромлена", сообщила группа.

"Иван Франко" насчитал пять уничтоженных и две брошенные машины. "Потери противника в живой силе в результате комплексного удара FPV и HIMARS составили от 50 до 100 человек", — заявила группа.

