Лезут по канализации: в сети показали попытку диверсантов РФ пробраться в Покровск (видео)
Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Покровск и могли использовать канализационную трубу для проникновения в тыл Вооруженных сил Украины. Между тем бойцы Сил обороны сообщили, что враг давит и просачивается в город.
Российские диверсанты, вероятно, воспользовались подземными трубами для продвижения в Покровске, написали в Telegram-канале OSINTеров Para Pax. При этом диверсантов сравнили с "ниндзя" за попытку сделать это незаметно.
Сообщение, в котором говорится о возможной выдумке россиян, появилось в сети в полночь 3 сентября. Автор не объяснил, какой источник видео, но написал, что это солдаты ВС РФ лезут в Покровск по канализационному коллектору. Не указывается, когда и в каком ориентировочном районе города это происходит.
"Покровское направление. Чебурашки-ниндзя просачиваются через канализационный коллектор, готовят сюрприз", — говорится в заметке.
Наступление РФ — что происходит под Покровском
Боец ВСУ с позывным "Мучной" 2 и 3 сентября рассказал о наступлении РФ на Покровск и о том, какие точки под угрозой. В частности, 2 сентября появилось сообщение, в котором говорится о появлении не только российских диверсантов, но и о том, что враг "заводит в город основные силы". По словам украинского военного, россияне проникают в частный сектор и пытаются добраться до железнодорожной станции. Упоминается ряд пригородов на ближайших сел, которые находятся под угрозой: мкрн. Шахтерский, Лазурное, Лисовка, Сухой Яр, Даченское. 3 сентября "Мучной" написал, что опорник "Гитара" (обозначен светло зеленым цветом на карте) находится под контролем ВС РФ.
Генштаб ВСУ не подтвердил, что ВС РФ якобы проникают в Покровск через канализацию. Согласно данным командования, на данном направлении насчитали 39 российских штурмов.
Новость дополняется ...