Лезут по канализации: в сети показали попытку диверсантов РФ пробраться в Покровск (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Покровск и могли использовать канализационную трубу для проникновения в тыл Вооруженных сил Украины. Между тем бойцы Сил обороны сообщили, что враг давит и просачивается в город.

Related video

Российские диверсанты, вероятно, воспользовались подземными трубами для продвижения в Покровске, написали в Telegram-канале OSINTеров Para Pax. При этом диверсантов сравнили с "ниндзя" за попытку сделать это незаметно.

Сообщение, в котором говорится о возможной выдумке россиян, появилось в сети в полночь 3 сентября. Автор не объяснил, какой источник видео, но написал, что это солдаты ВС РФ лезут в Покровск по канализационному коллектору. Не указывается, когда и в каком ориентировочном районе города это происходит.

"Покровское направление. Чебурашки-ниндзя просачиваются через канализационный коллектор, готовят сюрприз", — говорится в заметке.

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Боец ВСУ с позывным "Мучной" 2 и 3 сентября рассказал о наступлении РФ на Покровск и о том, какие точки под угрозой. В частности, 2 сентября появилось сообщение, в котором говорится о появлении не только российских диверсантов, но и о том, что враг "заводит в город основные силы". По словам украинского военного, россияне проникают в частный сектор и пытаются добраться до железнодорожной станции. Упоминается ряд пригородов на ближайших сел, которые находятся под угрозой: мкрн. Шахтерский, Лазурное, Лисовка, Сухой Яр, Даченское. 3 сентября "Мучной" написал, что опорник "Гитара" (обозначен светло зеленым цветом на карте) находится под контролем ВС РФ.

Наступление РФ — ситуация под Покровском по состоянию на 3 сентября Фото: Telegram

Генштаб ВСУ не подтвердил, что ВС РФ якобы проникают в Покровск через канализацию. Согласно данным командования, на данном направлении насчитали 39 российских штурмов.

Новость дополняется ...