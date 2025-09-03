Лізуть каналізацією: у мережі показали спробу диверсантів РФ пробратись у Покровськ (відео)

Збройні сили Російської Федерації наступають на Покровськ і могли використати каналізаційну трубу для проникнення у тил Збройних сил України. Тим часом бійці Сил оборони повідомили, що ворог тисне і просочується у місто.

Російські диверсанти, ймовірно, скористались підземними трубами для просування у Покровську, написали у Telegram-каналів OSINTерів Para Pax. При цьому диверсантів порівняли з "ніндзя" за спробу зробити це непомітно.

Допис, у якому ідеться про можливу вигадку росіян, з'явився у мережі опівночі 3 вересня. Автор не пояснив, яке джерело відео, але написав, що це солдати ЗС РФ лізуть у Покровськ каналізаційним колектором. Не вказується, коли та у якому орієнтовному районі міста це відбувається.

"Покровський напрямок. Чебурашки-ніндзя просочуються через каналізаційний колектор, готують сюрприз", — ідеться у дописі.

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" 2 та 3 вересня розповів про наступ РФ на Покровськ і про те, які точки під загрозою. Зокрема, 2 вересня з'явився допис, у якому ідеться про появу не лише російських диверсантів, а й про те, що ворог "заводить у місто основні сили". Зі слів українського військового, росіяни проникають у приватний сектор та намагаються дістатись до залізничної станції. Згадується низка передмість на найближчих сіл, які перебувають під загрозою: мкрн. Шахтарський, Лазурне, Лисівка, Сухий Яр, Даченське. 3 вересня "Мучной" написав, що опорник "Гітара" (позначено світло зеленим кольором на карті) перебуває під контролем ЗС РФ.

Наступ РФ - ситуація під Покровськом станом на 3 вересня Фото: Telegram

Генштаб ЗСУ не підтвердив, що ЗС РФ начебто проникають у Покровськ через каналізацію. Згідно з даними командування, на даному напрямку нарахували 39 російських штурмів.

Новина доповнюється …