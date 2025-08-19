Related video

Российские истребители-"невидимки" Су-57 ВВС России не имеют важных компонентов и полезной нагрузки, в том числе датчиков, которые помогают им обнаруживать цели на земле.

Но даже не это — главная причина, по которой около 30 истребителей Су-57 ВВС России, 10 из которых являются прототипами, не участвуют в войне в Украине.

Нет, двухдвигательные сверхзвуковые Су-57 остаются дома, чтобы "избежать ущерба репутации, удара по экспортным перспективам или потери чувствительных технологий, которые могут последовать, если самолет будет сбит над Украиной", — утверждает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight в новом отчете, повторяя аналогичную оценку министерства обороны Великобритании.

Главное разведывательное управление Украины еще в июне 2024 года подчеркнуло потенциальную уязвимость Су-57, когда одноразовые ударные дроны управления повредили по крайней мере один из истребителей стоимостью 40 миллионов долларов на аэродроме Ахтубинск на юге России, в 365 милях от российско-украинской границы.

Источник

Важно