Шесть бойцов на километр: почему ВСУ слабо контролируют линию фронта и сколько еще пехотинцев им нужно

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Не так давно украинские дроны обнаруживали цели для своей пехоты. Теперь ситуация изменилась: на протяжении всей 700-мильной линии фронта в ходе широкомасштабной войны России против Украины роль пехоты сводится к тому, чтобы обозначать цели для дронов.

К такому выводу пришли аналитики Роб Ли и Майкл Кофман после недавней поездки в Украину. Ли и Кофман были гостями подкаста War on the Rocks. Проукраинская группа Conflict Intelligence Team полезно обобщила комментарии аналитиков и предложила некоторый полезный контекст.

По словам Ли и Кофмана, в некоторых секторах на километр линии фронта приходится до шести украинских пехотинцев. Обычно полный батальон с несколькими сотнями солдат удерживает сектор шириной в километр.

"Пустая" линия фронта — следствие отчаянной нехватки пехоты в украинских вооруженных силах, насчитывающих около миллиона человек. В общей сложности, в 130 сухопутных бригадах ВСУ не хватает около 100 000 обученных пехотинцев. Не будет натяжкой утверждать, что Украина имеет в два раза меньше пехоты, чем ей нужно.

"Эта острая нехватка пехоты является ключевым фактором, объясняющим высокую разреженность линии фронта", — отмечает CIT. И именно поэтому небольшие российские штурмовые группы, продвигающиеся пешком или на мотоциклах, могут проникать через линию фронта и бродить внутри территории, которая должна полностью контролироваться украинцами.

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