Деньги за рекрутом и БОВП на экспорт: как изменить систему подготовки бойцов в Украине

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БОВП и частная инициатива

Нарекания на качество базовой общевойсковой подготовки (БОВП) мы слышим постоянно и повсеместно. Жалуются на содержание, на форму, на время, на еду, на качество стрелковой/инженерной/физической подготовки.

Насколько сложно улучшить БОВП?

Посмотрим с финансовой стороны, есть ли здесь потенциал. Открытые источники содержат определенные данные по поводу того, в какую сумму обходится подготовка солдата. Сухопутные войска в декабре прошлого года нам сообщили, что из расчета на одного рекрута:

на обмундирование выделяется почти 100 тысяч гривен;

на боеприпасы — 75 727 гривен;

5 681 гривна — на продовольствие.

Здесь явно не все, потому что не учтено:

зарплаты инструкторов и другого персонала;

"расходники" вроде материалов на такмед и т.д;

сооружение, ремонт и содержание полигонов и мест проживания;

расходы на логистику;

еще много чего.

Кроме того, и здесь это уже мое (конечно же!) субъективное мнение, что эта смета, уже озвученная в рамках 180 тысяч, совсем не так тратится, как задумано.

Как правило, значительная часть заявленного не выдается. Действительно, есть случаи, когда можно получить нормальный спальник, зимнюю форму, наколенники-налокотники и тому подобное. Но бывает, когда это все не выдается, и таких случаев много. Напомню, сейчас надлежащего надзора за соблюдением законодательства в армии нет, поэтому все на совести командиров.

Более того, если эти 100 тысяч виртуально дать в руки рекруту вместе с возможностью самому выбирать, от какого поставщика одежды и оборудования можно брать эти товары, то окажется, что как минимум приобретенное будет качественнее. Об этом есть соответствующая петиция.

Но еще большую перспективу предоставляет сумма в 75 тысяч на патроны. Даже если брать цены на аналогичные патроны в розничном рынке, то это, грубо говоря, 1800-2000 выстрелов. Мне неизвестны учебные центры, где у потока рекрутов есть такой настрел. Скорее речь может идти о цифрах на порядок меньше. На порядок — это в 10 раз, если кто не в курсе.

Только взглянув на эти статьи расходов, можно увидеть, что в результате небольших управленческих движений качество БОВП может вырасти значительно даже за те же средства (восклицательный знак).

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Но здесь полумеры не нужны. Нужно дать возможность управляемым опытными ветеранами частным учебным центрам обучать рекрутов. По принципу, который сейчас реализован в медицине "деньги ходят за пациентом" — деньги должны ходить за рекрутом.

Потому что сейчас мы имеем стандартную ситуацию неэффективного государственного менеджмента. Когда рекрутам штампуют военную профессию "пехотинец" без настоящих навыков стрельбы, такмеда и тому подобное. И потом в тех же полулегальных частных учебных центрах или на собственной базе фронтовым частям приходится доучивать бойцов современной войне. Отвлекаясь от основной боевой работы, тратя время и ресурсы. Которые перед этим государство выделило, но не смогло как следует применить.

А бывает еще хуже — когда командир действует формально и посылает этих по факту недоученных и нетренированных людей в бой, глядя исключительно на запись о БОВП в военном билете. И кто такого командира у нас накажет на этом свете?

По скромному мнению автора этих строк, армия тоже может прекрасно тренировать. Но следует устроить конкуренцию с объективным контролем между самими центрами, где проводят БОВП, и допустить сюда частную инициативу. Частники, я уверен, если покажут хорошие результаты, смогут привлечь спонсорские средства и тем самым еще улучшить подготовку. И кроме того, есть перспектива продавать наш боевой опыт иностранцам из союзных стран. К сожалению, сейчас БОВП в его нынешней версии — это одна из самых мощных причин для того, что иностранцам к нам не хочется идти.

Но никто нам не мешает сделать эту подготовку качественной, продвигать ее как услугу на международном рынке, тем самым получая и дополнительные средства, и престиж и влияние нас как страны. Если подойти к этому с умом, Украина может стать номер 1 на мировом рынке подготовки солдат, потому что такого опыта, как у нас, кроме наших врагов ни у кого нет.

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