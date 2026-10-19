Реалии на земле: как успехи ВСУ обесценивают сепаратные соглашения Трампа и Путина
Никакие отдельные договоренности Трампа с Путиным, никакие мелкие манипуляции со "Старлинками" — все это не имеет решающего значения, пока украинские войска сохраняют способность побеждать на земле, убежден военнослужащий Игорь Луценко. И пока проводятся операции масштаба "Вивальди", России не суждено победить.
Просто хочу напомнить.
Все эти сделки Трампа с Путиным, уступки в вопросе санкций, мелкие манипуляции со "Старлинком" — мелочи на фоне грандиозной битвы, разворачивающейся на земле.
Пока Украина сохраняет способность к стремительным наступательным операциям, все успехи РФ — это дом, построенный на песке, который обязательно рухнет в подходящий момент при соответствующих погодных условиях.
5-минутки дружбы с США, временно занятые посадки или напуганные пробками на киевских мостах народные депутаты с улицы Грушевского — все это очень условно, призрачно и временно. Много раз эта поистине крупномасштабная война показывала, что украинские войска могут в нужный момент свести на нет длительные усилия своего противника.
Рекомендую ещё раз сосредоточиться на произведениях Вивальди:
- Третий корпус вместе с приданными подразделениями освободил 277 км²;
- нанёс врагу 8 тыс. человеческих потерь;
- наконец стабилизировал фронт на своем участке;
- сохранены ключевые логистические пути, сорвано окружение Славянско-Краматорской агломерации, ослаблено давление на Купянск-Узловой.
Украина снова и снова доказывает, что она способна побеждать Россию. И никакие отдельные договоренности Вашингтона с Москвой этого не отменят.
И еще одно, очень важное.
В очередной раз напомню военно-политическому руководству, что наиболее успешным подразделениям следует выделять больше всего ресурсов. Наиболее талантливым командирам следует предоставлять наибольшие полномочия.
Тогда вслед за "Вивальди" для оккупантов будут звучать и другие произведения классиков.
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