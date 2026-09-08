Счастье посреди войны: почему последние социологические исследования в Украине показывают удивительные цифры
Как ни странно, но индекс счастья в Украине достиг самого высокого показателя — по крайней мере об этом свидетельствуют результаты недавнего социологического опроса. Военнослужащий Игорь Луценко приводит эти данные, комментировать которые на самом деле довольно сложно — для этого, пожалуй, нужно отдельное исследование…
ЧУДО СЧАСТЬЯ
Я не шучу и не иронизирую: индекс счастья в Украине достиг рекордного уровня. Это сухие данные Киевского международного института социологии.
Еще никогда украинцы не считали себя более довольными жизнью. Такой высокий показатель счастья, как сейчас, в украинской истории был лишь однажды — накануне полномасштабного вторжения.
Пожалуй, ученые и просто мыслители смогут многое сказать о том, почему ощущение счастья в стране растет, несмотря на миллионные жертвы и многомиллиардные убытки. Сейчас в комментариях появятся не только объяснения, но и возражения.
Всем счастья!
P.S. "Мужчины немного счастливее, чем женщины" — социологи объясняют это тем, что мужчины живут меньше.
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