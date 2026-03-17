Депутатов — на фронт: почему слова Зеленского — это не шуточная угроза, а насущная необходимость

Угроза, которую полусерьезно бросил Зеленский в сторону парламента — что, мол, если не хотите работать депутатами, то пойдете на фронт — на самом деле является не фигурой речи, а насущной необходимостью.

Сотни тысяч СЗЧшников, миллионы уклонистов — они позорят нашу страну в первую очередь из-за того, что верхи общества устранились от участия в войне. Из-за того, что власть не хочет послать хотя бы горстку из привилегированных категорий — политиков, поп-звезд, бизнесменов — к участию в защите Родины.

Низы всегда копируют верхи.

Мобилизовать "элиту" — означает очень многое. Значит дать надежду на справедливость тем, кто уже воюет пятый год. Подтолкнуть тех, кто колеблется. Получить шанс на армию, которая сможет защищать страну столько, сколько надо, без выгорания и истощения, как это есть сейчас.

Без выгорания и переизбытка на службе, когда по Киеву гоняют забронированные мажоры на тюнингованных автомобилях.

"Не служишь государству в парламенте, так служи на фронте!" — Зеленский о мобилизации депутатов

Миллионы уклонистов — они существуют потому, что "элита" саботирует создание принуждения к участию в войне. Потому что если создать принуждение, то придется служить — а они служить не хотят.

Да послушайте того же Зеленского. Он так и говорит о функции парламента — всего лишь одобрять инициативы исполнительной ветви власти, одобрять его инициативы. Честно, парламент порой не отличался у нас субъектностью, казался больше стадом перепуганных решал и богачей с небольшими исключениями. А сейчас — и тем более. Поэтому у парламентариев с таким (добровольно) урезанным функционалом точно должно быть достаточно времени заступать на боевое дежурство.

Поэтому индивидуальная обязанность каждого парламентария — участие в войне за независимость. Сейчас такая война, что если есть силы на парламентскую работу — то и на боевые действия тоже силы найдутся, фронт нуждается в разного рода бойцах.

Парламент — это батальон. Батальон не самых глупых людей — это очень, очень много.

