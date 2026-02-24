Время весенних надежд: о чем думается бойцу ВСУ после 4 лет полномасштабной войны

Пришла весна и превратила поля — в моря, дороги — в бригантины, где вместо мачт — опоры под антидронные сетки. Время идти в путь, в новые океаны.

Кто-то скажет, что там, среди этих морских битв на Харьковщине или Днепровщине, нет ничего, кроме грязи и крови, кроме серой бессонницы. Но нет, я же вижу. Там, рядом с обычными людьми, много — необычных. И воздух, полный весенних надежд и особых молитв.

4 года пролетели, просвистели быстро. Что меняется? Отношение к собственной смерти все спокойнее. С тех пор, как мимо меня на Майдане свистели пули, мышцы души, которыми себя бросаю под опасность, все более привычны к нагрузкам. Я стараюсь учиться этим упражнениям у тех, кто рядом.

Улыбка мертвеца все больше проступает на устах: когда знаешь, что живешь не основную жизнь, а бонусную, то кругом — сплошное счастье. Сколько прилетов было мимо? Тот бонус, который живешь — многократный.

Надо успеть доделать дела, надо не обходить ни одну красоту.

Если вдуматься, то в давних битвах прошлого были с обеих сторон мои предки. Поэтому война тянет сама по себе. Простой водитель на фронте — счастлив, потому что колесики его машины и его прицепа — это колесики, которые двигают вселенную, тысячи судеб. Дышать воздухом Донбасса — счастье, сколько бы того дыхания не было отмерено.

4 года — привычный срок для дальнего плавания. В весенних полях-морях — шторм, волны горой, из водных глубин — нереиды поют, по земледельческой пашне — острые иероглифы фортификаций. По обе стороны дорог горят фрегаты. Жизнь — полна, как полный ветром парус. 13-й год великого шторма.

