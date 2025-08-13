Формула поражения Украины: как беззаботная жизнь в тылу предвещает крах на фронте

Related video

Я хочу трясти и бить свою Родину по щекам. Просыпайся, просыпайся!

Медленное продвижение врага очень опасно — тем, что в любой момент оно может стать быстрым.

Просыпайся! Болезнь глубокая и запущенная, рецепт лекарства — написанный от руки неразборчиво и незнакомыми словами. Которые не так часто ходят по мемам и картонкам тыловых городов.

Пока что, надеюсь.

***

В Киеве Межигорская, Валы, Рейтарская — сотни людей в позднее время. По выходным в начале Парковой в позднее время — ночной клуб, веселая толпа.

Именно такую формулу имеет поражение. Она звучит "слишком поздно".

Мы сидим на Рейтарской, на Межигорской и думаем, считаем: 15 квадратных километров в день, 15 млн погибших врагов, чтобы оккупировать всю Украину.

Но питон не считает метры. Ему, чтобы задушить, не надо двигаться стремительно, достаточно лишь — неотвратимо, по миллиметру.

И придет момент, когда мы почувствуем, что надо браться за оружие — но будет слишком поздно. Слишком поздно будет учиться новой войне, потому что создание сильных подразделений требует времени. Потому что слишком поздно начнется разработка действительно необходимого оружия, слишком поздно поставят на нужные места умных и упорных.

***

Проснитесь!

Забронированные журналисты, прекратите свои начитки. И вы, забронированные священники — Бог не услышит ваши молитвы. Популярные певцы, которые нарядились теперь военными и ездят концертными турами — снимите погоны, убегите наконец за границу, вон.

Нам не нужна эта ложь. Нам, чтобы проснуться, нужна правда. Нам нужна неподдельная, настоящая боль. Ее достаточно, она везде, надо только услышать.

Мы не слабые, мы не трусы, мы просто усыплены лукавыми людьми. Поэтому хочу трясти и бить свою сильную, молодую и смелую Родину по щекам. Просыпайся!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

