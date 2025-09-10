40 тысяч гривен за аренду: сколько стоит жилье для военных ВСУ и как можно решить эту проблему

Related video

Армия бомжей

Хотел бы проинформировать широкие слои украинцев о еще одной проблеме фронта: солдатам негде жить.

Цены на дома и квартиры в прифронтовых районах такие, что способны съесть боевые и не сравнятся ни с одним элитным регионом Украины: куда там Львову и Киеву! Просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычный сельский дом, где нет воды, где никто не жил (видимо, брезговал) годами — это, к сожалению, норма.

Более того, значительное количество арендодателей вообще открыто отказывают военным на том основании, что они военные. Но это не вызывает какого-то общественного резонанса и многодневных обсуждений в соцсетях. Военных гонят, как прокаженных, с них лупят три цены — и военные терпят.

Конечно, есть противоположные исключения. Есть патриоты, которые бесплатно селят к себе. Есть местные общины, которые организовали работу по помощи военнослужащим с размещением. Но это — исключения. В целом государство и местное самоуправление эту боль фронтовиков игнорирует.

Также этой проблемой не занимается как следует военная вертикаль. Если есть воля у командира воинской части, то он что-то пытается сделать. Но в принципе фактические порядки в армии не предусматривают такую обязанность. Проблемы солдат с поселением решают сами солдаты.

Но в нынешних условиях старые уставы уже не актуальны! Старая система предусматривала, что военные будут жить централизованно — например, в зданиях детсадов или школ, или других государственных учреждений. Но с развитием дальнобойных средств поражения эта отсталая практика стоила украинскому народу тысячи потерянных воинских жизней, а бюджету — миллиардов компенсации семьям погибших.

(И, кстати, следует сейчас регулярно проводить аудит, не концентрируют ли личный состав начальники, не руководствуются ли старыми уставными требованиями? Но это отдельная больная тема).

Поэтому надо рассредотачиваться, следует жить группами не более отделения. Это требование нынешних условий войны, а не прихоть.

А много воинских частей, которым их начальство (эти все ОТУ, ОСУВ и тд.) способствует мгновенному расселению их личного состава? Много командиров занимаются этим, когда им на голову летит куча других задач?

Вместе с тем, видимо, миллионы квадратных метров жилья стоят свободные рядом. Их никто и не думает передавать военным. Это квартиры и дома тех, кто сбежал к русским или выехал за границу к европейцам. Их трогать нельзя!

Как только кто-то из военных занимает такое жилье, то с удивлением обнаруживает для себя, что в данной местности существует местная полиция, охраняющая священную частную собственность.

Доходит до анекдотического. У автора этих строк есть знакомые, которые воевали за населенный пункт, восточно-северный край которого уже атаковала российская пехота. В то же время при попытке занять дом на западной части городка к ним под обстрелами прибыл участковый (!), чтобы сообщить о запрете такого самовольного заселения.

Как вы уже догадались, впоследствии россияне оккупировали этот поселок, вместе со всей уцелевшей недвижимостью.

(Справедливости ради, иногда полиция способствует, но это скорее вопреки принятым порядкам)

***

Самое печальное, что на самом деле законодательная база для обеспечения существует, просто ее никто не хочет использовать.

Закон "О правовом режиме военного положения" прямо предусматривает такую вещь, как квартирная повинность. Всех граждан Украины можно обязать размещать у себя военнослужащих, полицейских, беженцев.

Этот закон, если его применять, решит проблему квартирования раз и навсегда.

Просто начальники всех уровней не хотят брать на себя никакой ответственности, чтобы его использовать, придумывают байки о недостаточных механизмах для реализации его положений.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

