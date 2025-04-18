Справедливой мобилизации не бывает: почему украинцы боятся идти на фронт и как преодолеть этот страх

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Среди всех аргументов, сопровождающих войну и мобилизацию, наиболее странный — это апелляция к справедливости.

Война — по сути несправедливая. Справедливость на ней умирает первой. Особенно в условиях, когда на мирную страну напал кратно больший враг. Конечно, у нас у всех были немного другие планы на жизнь, конечно, российская агрессия их перечеркнула — но сейчас уже нет смысла лить над этим слезы. Сейчас имеет смысл спасать Украину и украинцев.

Довоенные времена были самыми беззаботными в моей жизни. Я работал в замечательной компании в условиях, о которых и мечтать не мог, выписывал все, что хотел, в свой уже тогда довольно читаемый блог, и получал дополнительное образование на философско-теологическом просто потому, что мог. И если бы мне кто-то сказал, что я пойду служить в армию — я бы смеялся с полчаса.

Не хочешь — должен. Я понял это тогда, когда уже не мог посетить дом, в котором вырос.

После полномасштабного вторжения это стоило понять всем.

Мобилизация гражданских — несправедливая, неприятная вещь, которую мы очень хотели бы оставить в прошлом. Но за всю свою историю человечество так и не нашло другого способа победить более сильного противника. Поэтому подобное происходило всюду, в любой стране в подобных затруднениях, и у нас методы привлечения людей в армию едва ли не самые лояльные. Если мы не смогли оставить в прошлом войны в центре Европы, мы просто должны к этому прибегать.

И знаете что? Оно работает.

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Мне приходилось общаться не с одним и не с двумя ребятами, которые не хотели сами идти в военкомат. Они воюют, и знаете что? Воюют неплохо. Некоторые уже командуют небольшими подразделениями. За отдельными яркими исключениями, страх проходит еще где-то между ТЦК и БЗВП.

Потому что это, если честно, не страх перед смертью или увечьем. Если бы среди украинцев это было распространено, никто бы не гулял по улицам во время воздушной тревоги. Это один из самых сокровенных человеческих страхов — страх перед изменением жизненных обстоятельств. Человек боится попасть в непривычную для себя среду, где жизнь идет по другим правилам, а его предыдущие статусы и достижения остаются "где-то там".

Это нормальный страх, и нет психически здорового человека, который бы его не испытывал. Но, как и любой другой, его надо уметь в себе замечать. И уметь преодолевать тогда, когда этого требуют обстоятельства.

Потому что это нужно не только стране. Это нужно тебе самому. Это та победа над собой, которая останется с тобой навсегда, это знание, что сделал правильный выбор. Даже если тебя к этому выбору за руку привели. Тут у нас скоро Пасха, и в церквях будут читать Слово Иоанна Златоуста — всего страница текста, а едва ли не лучшее, что было написано в святоотеческой литературе за две тысячи лет. Бог щедр, говорит автор — примет и того, кто с первого дня постился, и того, кто в последний час пришел.

Учебник истории Украины тоже. И ваше собственное восприятие себя. Стать в ряды защитников страны не поздно до тех пор, пока не останавливается агрессор. А он пока еще огрызается.

Когда мы его остановим — будем знать, что какие бы мы ни были смешные, сварливые и порой беспомощные оболтусы, но лучше нас людей на этом голубом шарике нет.

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