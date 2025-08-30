Ловушка идеальных героев: почему украинский патриотический контент проигрывает Западу

Related video

В ленте зашла речь о государственной культурной политике — например, о качественном проукраинском контенте в кино, книгах, комиксах. Как раз недавно об этом думал. И нашел неожиданную ловушку.

В чем основная проблема, мы знаем: слишком часто патриотический нарратив является единственной ценностью такого творчества. Оно проукраинское — и это все, что мы можем о нем сказать хорошего. Что характерно, последние лет 15 у наших северных диких небратьев — та же проблема.

При этом на запад от нас, в Центральной Европе, есть интересные образцы "как надо". Например, "гуситская" серия Сапковского или шедевральная чешская игра Kingdom Come Deliverance. Сравните с чем-нибудь, что у нас выходило о казачестве. Или с русской игрой "Смута", от которой даже заболотная аудитория плевалась так, что долетало до Сан-Диего.

И не сказать же, что у нас не умеют делать те же видеоигры. Серия "Сталкер", например, имеет культовый статус во всем мире. То есть как постапокалипсис — так мы молодцы, а как что-то хорошее про историю — так сплошная киностудия Довженко.

И в какой-то момент игры в Kingdom Come я понял, почему.

Проблема не в авторах. Проблема в аудитории. Авторов украинского Kingdom Come, украинской "гуситской серии" или даже украинских "Трех мушкетеров" побили бы не очень чистым тряпками украинские же патриоты.

Потому что все эти произведения — при том, что буквально завораживают людей эстетикой страны и эпохи — представляют страну и эпоху не в лучшем свете. Как, например, вестерны обычно представляют Дикий Запад значительно более диким, чем он был на самом деле.

Ну вот сами посмотрите. Kingdom Come Deliverance. Главный герой вместе с кучкой мелких феодалов с полубандитским прошлым воюет против нормального претендента на престол, чтобы сохранить корону за безответственным алкоголиком. Причем "конец немножко предсказуем" — из истории мы знаем, что все равно в конце концов нормальный претендент возьмет корону себе.

"Гуситская серия"? Там Силезия вообще не Польша никоим образом, а большинство польских персонажей — остолоп на остолопе.

"Три мушкетера" — пример качественного творчества с неоднозначными героями

Про "Трех мушкетеров" все знают. Четыре преступника-социопата спасают королеву легкого поведения от выведения ее на чистую воду буквально единственным патриотом-государственником той эпохи.

Секрет в том, что идеальные герои и события неинтересны.

Интересны неидеальные герои и неидеальные события. Интересен рост персонажей в пределах их арки. Или падение. Интересны сомнения и решения.

А когда кто-то ставит себе целью сделать Патриотическое Произведение, всего этого нет. Герои изначально идеальны. Им меняться можно только в сторону роста крутости. Сомнений нет, есть черный, как тухес дракона, враг, и есть героическая с ним борьба до победы или смерти. И имеем на выходе фильмы 90-х о казаках, комикс "Воля", или кино о Стусе, где два вертухая в свободное от пыток заключенных время развлекаются содомией.

А сделаешь иначе — побьют. Напиши-ка историю, в которой украинские повстанцы или там гайдамаки ведут себя так, как в Kingdom Come или "гуситской трилогии" ведет себя ряд положительных персонажей (например, рубят мирняк, что аж гай гудит) — проклянут.

И я даже понимаю, почему. Мы сейчас в таком историческом периоде, когда любое упоминание негатива в собственной истории будоражит людей.

Проблема в том, что — смотри выше — без упоминания негатива любые сюжеты будут получаться плоскими и пресными, что та маца. И нет на то совета.

Поэтому, вероятно, еще некоторое время с хорошими художественными материалами у нас еще будет не очень. Хотя уже ветераны пишут — так что кто знает, может к перелому ближе, чем я себе надумал.

