Нужны ли офицеру мозги: как перестать воспитывать для ВСУ советских командиров

С обратной связью в армии действительно проблемы. И эти проблемы являются как раз тем настоящим советским наследием.

У нас когда говорят о "совке" в армии, часто имеют в виду какие-то очень странные вещи уровня "тиграм мяса не докладывают" — типа бойца копать заставили, накричали или выдали задание, которое тот считает бессмысленным, и вообще — "почему я". Таким людям было бы интересно оказаться, например, в US Marine Corps, где совка никогда не было, а такая же фигня на максималках.

Настоящий же совок заключается в несколько иных вещах. Например, в том самом отсутствии обратной связи.

И эта проблема прямо вытекает из советских традиций подготовки офицерского состава.

Способ подготовки офицеров в постсоветских военных вузах я бы описал как тиранический перфекционизм. Все те же требования, что и в отношении солдат, но еще большая придирчивость. Все то же идеальное соответствие уставным требованиям, готовность всегда получить по голове за малейший косяк и безоговорочный страх перед руководством.

В отношении солдат это явление, пусть отвратительное, когда-то имело целью воспитание человека, который в критический момент будет не думать, а выполнять приказ. Поэтому присутствует и в других армиях мира — хотя сейчас все меньше. В отношении офицеров это не имело смысла изначально — их задача в нормальных, несоветских армиях, как раз думать и принимать решения.

Но главная проблема в том, что тиранический перфекционизм не делает человека лучше.

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Генералу в окопе не место: как сделать так, чтобы высокие командиры понимали войну

Курсант в военном вузе всегда находится в условиях, в которых его могут наказать. Требований — миллион, часть из них в определенные моменты противоречит друг другу, все не выполнишь. Командиры это знают, командирам так удобно, ведь всегда можно объяснить подчиненному, что тот неправ и не справляется. Поэтому вместо того, чтобы развивать свои навыки военного и командира, курсант развивает такие:

усердие;

укрытие от руководства на любой местности;

предотвращение любых инициатив (чем меньше ты делаешь, тем меньше вероятность накосячить);

умение избегать ответственности, перекладывать ее на других, подделывать документы и подавать значительно идеализированную (или вообще вымышленную) отчетность.

Именно таким свежеиспеченный кадровый офицер приходит в ВСУ.

Что мы имеем в результате? Безынициативных командиров, которые панически боятся "залететь" в глазах собственного командования и которые всегда пишут в отчетах только то, что оно хочет видеть.

А теперь представим, что все отчеты проходят много этапов. Взводный, ротный, комбат, комбриг, ОТГ, ГШ... Пока документ дойдет до высшего командования, там уже будет такая патока, что хоть каждому Героя давай, а от комбрига и выше — сразу два.

И это ломать надо еще на уровне воспитания офицера.

А, извините, просто направить генерала в окоп — ну ок, он увидит проблемы в одном конкретном окопе. Хотя вероятно не увидит, потому что я не верю, что ему там не обеспечат стерильную чистоту.

Проблема требует системных решений, а не красивых жестов.

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