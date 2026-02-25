Секрет успеха от "золотой девочки": почему важно хорошо учиться, но в один момент все бросить

О фигурном катании и золотой медали американки китайского происхождения Алисы Лю.

Я в нем ничего не понимаю, поэтому на выступление Алисы мне было просто очень приятно смотреть эстетически. Но дискуссия, возникшая после ее выступления, затронула вопросы, в которых я немножко разбираюсь.

Итак, властью, данной мне дипломом философа...

История Алисы очень интересна тем, что, как это часто бывает в семьях китайских эмигрантов, отец с пяти лет "затачивал" ее на успех в конкретной сфере — фигурном катании. С одной стороны, он при этом себя не жалел, тратил огромные деньги на лучших тренеров. С другой — у дочери и жизни-то почти не было за ежедневными тренировками. В конце концов, она заняла шестое место на предыдущей Олимпиаде и ушла из спорта в возрасте 16 лет. Тупо выгорела.

А потом, через два года, вернулась. Но уже совсем на других условиях. Она уже сама контролировала свой тренировочный процесс, сама выбирала себе одежду, музыку и вообще занималась не "согласно-соответственно" жесткому плану, а просто в кайф. И вот на этой Олимпиаде она прекрасно выступает, покоряет все сердца, потому что реально аж светится на том льду и завоевывает золото. И даже не завоевывает, а просто получает.

И здесь очень много людей говорят "ага!". То есть, вот в чем секрет успеха. Секрет в том, что она все делала себе в кайф. И все у нее получилось.

Так, стоп — возражают им другие и тоже правы. В кайф она делала, вопросов нет, вот только у нее на тот момент уже база была одна из лучших в мире, и ту базу в нее большую часть ее жизни вбивали самыми жесткими методами. Фиг бы она без той базы просто так вышла на лед и всех бы покорила.

И тут у меня есть маленькое личное мнение. Секрет успеха во многих сферах, а особенно сферах творческих, согласно этому мнению, заключается в том, чтобы, с одной стороны, очень хорошо выучиться, а с другой стороны — знать, когда забить на все заученные образцы и начать творить самому.

Если всю жизнь жить отличником-зубрилкой, ориентирующимся на заученные схемы успешного успеха — ты вряд ли низко упадешь, но и наверх не вылезешь. Если просто "жить в кайф" и забить на все — тоже вряд ли высоко поднимешься. Хитрость в том, чтобы с помощью обучения освоить сферу и понять "как она работает", но потом решительно отказаться от чужих учебников и писать собственный.

Вот это, по моему мнению, эта очаровательная девочка нам и показала.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

