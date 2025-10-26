Деньги не купят счастье, но могут помочь: как научиться тратить с пользой для себя

Многие люди, испытывающие стресс, прибегают к восточной медитации, полагая, что она избавит их от "беспокойного ума" и снизит их тревогу по поводу жизни. К сожалению, беспокойный ум обычно побеждает, потому что людям чрезвычайно трудно сосредоточиться, что необходимо для медитации. Во время поездки в Индию в прошлом году я спросил буддийского учителя, почему западные люди испытывают такие трудности с этой практикой. "Вы не получите пользы от медитации, — сказал он, — пока вы медитируете, чтобы получить пользу".

Это можно назвать "парадоксом медитации", и мне это показалось самым буддийским из всего, что я когда-либо слышал. Но когда я подумал об этом подробнее, то понял, что в эпиграфе учителя заключена глубокая истина о многих жизненных наградах: их можно по-настоящему обрести только тогда, когда не стремишься к ним.

Рассмотрим взаимосвязь между деньгами и счастьем, о которой вы, несомненно, всю жизнь слышали противоречивые мнения. С одной стороны, ваша бабушка, вероятно, учила вас, что деньги не могут купить счастье. С другой стороны, современная доминирующая культура настаивает на том, что это возможно.

Так кто же прав: бабушка или дух времени? Парадокс медитации дает ответ: оба. Деньги могут купить счастье — если только вы не пытаетесь купить счастье.

Социологи давно изучают вопрос о том, повышает ли деньги уровень благосостояния. Обычный ответ экономистов – да, по крайней мере, до определенной степени. Самое известное исследование, подтверждающее это, было проведено в 2010 году двумя лауреатами Нобелевской премии, которые подсчитали, что различные показатели удовлетворенности жизнью растут с увеличением дохода человека до примерно 75 000 долларов (112 000 долларов в сегодняшних ценах), после чего дополнительные деньги приносят очень мало пользы. С тех пор этот вывод был частично оспорен такими учеными, как Мэтью А. Киллингсворт, который в своем отличном исследовании с использованием гораздо более обширного набора данных показал, что плато счастья обычно наступает при более высоком уровне дохода.

По мнению психологов, ответ на вопрос о деньгах и благополучии немного иной: коэффициент "деньги-счастье" в большей степени зависит от вашего отношения к деньгам, чем от фактической суммы, которой вы располагаете. Исследователи, публиковавшиеся в 2014 году в журнале Journal of Personality and Social Psychology, продемонстрировали этот механизм, рассмотрев материализм, определяемый как "ценности, цели и связанные с ними убеждения, которые сосредоточены на важности приобретения денег и имущества, передающих статус". Проанализировав 259 наборов данных по этой теме, они обнаружили, что материалистические ценности отрицательно коррелируют с общей удовлетворенностью жизнью, настроением, самооценкой и физическим здоровьем. Напротив, эти ценности были положительно связаны с депрессией, тревожностью, компульсивными покупками и рискованным поведением. Именно об этом говорила ваша бабушка.

Мы можем быть еще более точными, если рассмотрим конкретные причины, по которым люди зарабатывают деньги. Согласно статье, опубликованной в 2001 году в том же журнале, психологи не обнаружили негативной связи между благополучием и зарабатыванием денег для таких фундаментальных целей, как обеспечение безопасности или поддержка семьи. Проблема возникает из-за желания зарабатывать деньги по четырем конкретным мотивам: социальные сравнения, стремление к власти, желание похвастаться и преодоление неуверенности в себе. Проще говоря, если вы стремитесь разбогатеть, чтобы чувствовать себя выше других или повысить свою самооценку, ваши усилия снизят ваш уровень счастья.

Эти выводы подтверждают то, о чем я писал ранее: ваше благополучие зависит от того, как вы тратите свои деньги. Покупка вещей, как правило, не приносит счастья, тогда как трата денег на приятные впечатления с близкими или на то, чтобы получить больше свободного времени, действительно повышает уровень благополучия. Это интуитивно понятно, если подумать о типе человека, который купит себе дорогие часы или быструю машину, чтобы показать свою состоятельность, вместо того, чтобы арендовать красивый домик и провести там тихую неделю со своей второй половинкой.

Итак, исследование показывает, что деньги подчиняются своеобразному парадоксу медитации: они благотворно влияют на ваше благополучие, если вы не стремитесь к ним, полагая, что богатство улучшит ваше благополучие. Это, в свою очередь, подсказывает три позитивных изменения, которые вы можете внести в свою жизнь.

1. Проанализируйте свои финансовые мотивы.

Если эта статья заставила вас задуматься о том, что ваши мотивы для зарабатывания денег имеют значение для вашего счастья, и что зарабатывание больших денег для вас важно, вы, возможно, задаетесь вопросом, почему. Подумайте о том, какие образы приходят вам в голову, когда вы представляете себе достижение своих финансовых целей. Видите ли вы, как вами восхищаются или завидуют другие? Чувствуете ли вы, что достигли успеха и наконец-то заслуживаете одобрения? Эти образы могут отражать ваши мотивы, но они ужасно влияют на ваше благополучие. (Еще один момент, о котором стоит помнить: если ваши финансовые мотивы действительно заключаются в социальном сравнении и самооценке, вы никогда не достигнете своих финансовых целей, потому что у вас никогда не будет достаточно денег, чтобы удовлетворить эти потребности.) Простое признание своих истинных мотивов и выбор лучших — таких, как "Я зарабатываю деньги, чтобы поддерживать людей, которых я люблю больше всего" — поможет вам встать на лучший путь.

2. Примите обет бедности — или, по крайней мере, скромности.

Франциск Ассизский, итальянский католический мистик XIII века и основатель францисканского ордена католических священников и монахов, начал свою жизнь как богатый дворянин. Его просветление наступило в начале 20-х годов, когда он получил видение, в котором ему было велено отдать все свои богатства и жить в бедности. Это стало основой его ордена, который, по его утверждению, принесет большую радость его членам. "Благословен мой брат, который охотно выходит, смиренно просит и возвращается с радостью", — как говорят, провозгласил он члену своего ордена.

Я не буду просить вас жить в бедности и заниматься попрошайничеством, но один из небольших способов отстраниться от социальных сравнений, основанных на деньгах (и вместо этого обрести немного францисканской радости), — это отказаться от потребления самых роскошных вещей, которые вы можете купить. Например, вместо того, чтобы выбирать самый дорогой и самый показной автомобиль, который вы можете себе позволить, купите автомобиль, который на несколько ступеней ниже по цене и статусу. Я стараюсь практиковать это; я не утверждаю, что это путь к святости, но это помогло мне вспомнить, что мой экономический успех не отражает того, кто я есть.

3. Тратьте деньги с умом.

А что делать с оставшимися свободными деньгами? Вот полезный совет для достижения счастья: потратьте их на впечатления с любимыми людьми — без лишней показной роскоши — и на значимые занятия. Например, отправьтесь на выходные с другом или партнером и постарайтесь не публиковать ни одной фотографии из поездки в социальных сетях, потому что это, вероятно, снизит вашу радость от впечатлений. Более того, подумайте о том, чтобы вообще не делать фотографий, а вместо этого постарайтесь полностью погрузиться в момент, потому что это, несомненно, усилит ваши впечатления.

И последнее замечание, возвращаясь к буддийской традиции: в дзен-буддизме парадокс медитации обычно иллюстрируется с помощью коанов — загадочных высказываний или головоломок, посредством которых монахи учатся размышлять, чтобы выйти за пределы логического мышления и достичь более глубокого понимания смысла жизни. Вот коан, придуманный мной, который, возможно, отражает общую идею этой статьи: один человек разбогател, избавившись от своего золота.

Поверхностный смысл этого высказывания согласуется с результатами исследований, которые показали, что отдавая свои деньги на благотворительность, вы повышаете свой уровень счастья. Это хорошо и правильно. Но поразмыслите над этим коаном более глубоко и посмотрите, что он вам подсказывает. Спросите себя, что вы считаете золотом — не только деньги, но и любые активы, таланты или сильные стороны, которыми вы могли бы похвастаться, чтобы продемонстрировать свою ценность себе и окружающим. Составьте список тех вещей, которые выделяют вас из окружающих. Затем подумайте, как вы могли бы использовать их не для самовозвеличивания, а для принесения благословения миру, и наблюдайте, как растет ваше состояние.

