Три ключа к многолетней любви: простой рецепт от Пола Маккартни и эволюционного психолога

Одна из самых любимых моих песен Beatles — When I’m Sixty-Four ("Когда мне будет шестьдесят четыре"), второй трек на второй стороне их революционного альбома 1967 года Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. В ней 24-летний Пол Маккартни поет своей возлюбленной, спрашивая, будет ли она любить его в далеком будущем, когда он станет безнадежно старым и дряхлым 64-летним мужчиной.

"Когда я стану старше, потеряю волосы

Спустя много лет,

Ты все еще будешь посылать мне валентинку,

Поздравления с днем рождения бутылкой вина?"

Эта юмористическая, слегка сентиментальная песенка, тем не менее, ставит перед каждой долгоживущей парой глубокий вопрос: будешь ли ты на самом деле находить меня привлекательным, когда мы состаримся? Именно этот вопрос возник у меня недавно, когда я размышлял о 34-й годовщине своей собственной свадьбы. Моя жена задавалась тем же вопросом.

Відео дня

Никто из нас еще не достиг 64 лет (но уже близок к этому), но я уверен, что ответ для нас обоих будет положительным — хотя и не в отношении тех вещей, которые привлекли нас друг к другу, когда мы поженились в 27 лет. То, что удерживает людей в любви, — это не то, что заставляет их влюбиться. Понимание этого может помочь сохранить ваши отношения до 64 лет и даже дольше.

Распространенным является мнение, что романтическое влечение является исключительно результатом социальных и культурных факторов. Эти факторы действительно имеют значение, но данные психологии и биологии свидетельствуют о том, что наши любовные порывы в большей степени обусловлены природой, чем воспитанием. Одним из экспертов в этой области является Дэвид М. Басс, эволюционный психолог из Техасского университета. В своей влиятельной книге 1994 года "Эволюция желания", основанной на исследовании около 10 000 человек из разных культур по всему миру, Басс сообщил, что, по крайней мере на начальном этапе, гетеросексуальных мужчин больше всего привлекают признаки фертильности у женщин (привлекательность, здоровье, молодость), тогда как женщин привлекают признаки ресурсов (статус, амбиции, богатство).

Басс не утверждает, что это единственные черты, которые важны для мужчин и женщин. Оба пола хотят, чтобы их партнер был добрым, честным и уважительным. В остальном предпочтения людей сильно различаются. Но общая картина ясна, как, вероятно, убедились и подтвердят большинство людей, и этот вывод многократно подтверждался другими исследователями. Например, как сообщила международная группа ученых в журнале Evolution and Human Behavior в 2018 году, когда мужчинам и женщинам показывали фотографии представителей противоположного пола вместе с информацией об их доходах, "оценки привлекательности имели ориентиром зарплату примерно в 1000 раз сильнее у женщин, оценивающих мужчин, чем у мужчин, оценивающих женщин".

Важно

Больше грубости — меньше счастья: как хорошее поведение идет на пользу вашему организму

Когда мы с женой познакомились, на моем банковском счете было примерно ноль долларов, и, работая музыкантом, я едва сводил концы с концами. Учитывая вышеизложенные факты, моя жена пришла к выводу, что она, должно быть, является эволюционным исключением. Оказалось, что это не так. В 2017 году исследователи обнаружили, что женщины также считают высокую креативность у мужчин привлекательной, возможно, потому что она служит признаком интеллекта и, следовательно, будущих ресурсов. По-видимому, умение хорошо играть на валторне может стимулировать лимбическую систему потенциального партнера, заставляя его почувствовать, что у кого-то может быть путь к хорошей репутации и финансовой стабильности.

Однако, как только пара проходит ранние стадии романтических отношений, привлекательность начинает меняться. Например, в 2008 году пять исследователей в журнале Personality and Individual Differences обнаружили доказательства того, что как только мужчины "ограничиваются" — то есть вступают в серьезные отношения — они демонстрируют значительно меньшую предпочтительность к низкому индексу массы тела и низкому соотношению талии к бедрам у женщин (оба этих показателя являются распространенными признаками фертильности). Аналогичным образом, исследователи, писавшие в 2021 году, показали, что с течением времени физическая привлекательность партнеров становится менее важной для мужчин. В этом исследовании отмечается, что с течением времени для обоих полов более важными становятся две черты личности: открытость и взаимное доверие.

Многие другие исследования показывают ту же картину. Например, Басс отмечает, что пары, прожившие вместе долгое время, все больше ценят верность и надежность. Личность тоже имеет значение: в 2020 году исследователи, наблюдавшие за 87 парами, прожившими в браке не менее 15 лет (а многие из них и гораздо дольше), обнаружили, что успех их партнерства во многом объясняется развитием высокой степени позитивного эмоционального поведения. Особое значение имели юмор, энтузиазм и признание — понимание и принятие чувств и точек зрения друг друга. Другой эксперимент, в котором изучался успех брака пар, воспитывающих детей, в течение первых шести лет брака, показал, что пары, которые со временем становятся самыми счастливыми, испытывают друг к другу высокую степень привязанности и восхищения.

Это не значит, что к 60 годам супруги перестают заботиться о внешнем виде или материальном благополучии. Напротив, всем нам нравятся привлекательные супруги, а также те, кто может обеспечить семью. Как отмечает Басс в своей работе, эти качества люди будут выставлять напоказ в любом возрасте, если неожиданно окажутся одинокими или захотят сменить партнера. Но в целом, если вы надеетесь на союз на всю жизнь, вы совершите ошибку, пытаясь удержать своего партнера, предлагая ему только то, что привлекло его в первую очередь. В долгосрочных отношениях с одним человеком, которые поддерживают любовь-дружбу, вам следует перенести свои усилия на развитие в себе качеств, которые менее поверхностны, чем внешность или деньги. Вот три основанных на фактах правила, о которых следует помнить.

Важно

Счастливый брак и любимая работа: как использовать душевное опустошение с пользой для себя

1. Наденьте наручники.

Когда я женился в Испании, где работал в оркестре, я помню совет, который мне дал один из моих коллег: хорошо подумать перед свадьбой, потому что испанское слово "жены" (esposas) означает то же самое, что и "наручники". В то время мне это показалось довольно глупой шуткой; испанский юмор может быть немного слишком прямым для моего вкуса. Но с тех пор я стал с большей теплотой относиться к этому двойному значению: вместо того, чтобы быть скованным, можно культивировать под этим надежность и полную лояльность. Это способствует счастливому чувству почти физической привязанности друг к другу, которое остается надолго.

2. Сохраняйте позитивный настрой.

Токсичная привычка, которая разрушает многие браки, заключается в том, что люди приносят все свои негативные эмоции домой, потому что там они чувствуют себя в безопасности и могут их выражать. В результате партнеры накладывают глубокую негативную нагрузку на единственные отношения, которые должны приносить им наибольшую радость. Результаты исследования, приведенные выше, ясно показывают, что прочные долгосрочные отношения между партнерами основаны на обильной положительной эмоциональности, в то время как негативность их ослабляет. Позитивный настрой не возникает спонтанно: вы должны решить приносить домой не только свое несчастье, но и свое счастье, и стараться делиться им.

3. Расти духовно — вместе.

Многие долгосрочные пары с духовными или религиозными наклонностями описывают свои отношения как нечто вроде антенны, которая делает их более восприимчивыми к сверхъестественному, и этот эффект со временем становится все сильнее. Например, пожилые индуистские пары иногда практикуют ванапрастху, третью из четырех стадий жизни согласно индуизму, в которой человек меньше сосредотачивается на мирских вещах и больше на теологии, участвуя в благотворительных мероприятиях, духовных исследованиях и паломничествах. Я, конечно, не могу научно подтвердить, что эта связь с божественным действительно существует, но многие исследования показывают, что молитва и поклонение вместе с другим человеком могут усилить эмоциональный резонанс этой практики и углубить доверие между супругами. Некоторые исследования также показывают, что у нерелигиозных пар близость усиливается, когда они вместе практикуют определенные виды медитации.

Жизнь не дает никаких гарантий, в том числе и в любви. Люди могут меняться, и может произойти много разочарований, в том числе и в отношениях. Но вы и ваш любимый человек можете многое сделать, чтобы увеличить шансы на то, что когда вам обоим исполнится 64 года, вы все еще будете вместе и по-прежнему влюблены друг в друга.

Для начала нужно понять, что ни ваша физическая красота, ни ваши мирские амбиции не имеют большого значения в долгосрочной перспективе. Что действительно важно, так это ваши добродетели, ваше сердце, ваш характер и ваша душа — все это посвящено вашей истинной любви и выражается как в больших, так и в малых вещах жизни. Маккартни, похоже, чувствовал эту истину еще в молодости. Представляя себе счастливую старость, проведенную вместе, он писал:

"Я мог бы пригодиться, починить предохранитель,

Когда погаснут твои лампочки.

Ты можешь вязать свитер у камина,

По воскресеньям утром отправиться на прогулку".

Возможно, такое общение кажется скучным и унылым, когда тебе 24 года, ты полон энергии и амбиций. Но поверь мне и миссис Брукс, которые отмечают 34-ю годовщину свадьбы: это прекрасно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно