Счастливый брак и любимая работа: как использовать душевное опустошение с пользой для себя

"Любое помрачение ума, его беспокойство, побуждение к низменным или земным вещам; вместе с каждым беспокойством и волнением, или искушением, которое вызывает недоверие к спасению и изгоняет надежду и любовь; откуда душа чувствует, что она опечалена, становится равнодушной, вялой и почти отчаивается в милосердии Божьем".

Так Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, описал "духовное опустошение" в 1548 году. Он имел в виду чувство пустоты, которое люди обычно испытывают после первоначальной эйфории религиозного обращения. После прилива новой веры, который он называет "утешением", жизненные проблемы возвращаются, люди чувствуют, что совершили ошибку, и могут отступить от веры.

Эта опустошенность — не просто религиозное явление. Она описывает большую часть нашего опыта, когда что-то новое и прекрасное вызывает радость и энтузиазм, но позже становится скучным и утомительным. Например, браки, как известно, страдают от так называемого "семилетнего зуда", когда страсть сменяется скукой и конфликтами. Точно так же новые рабочие места какое-то время вызывают восторг и интерес, но потом становятся рутиной или гнетом.

Можно легко прийти к выводу, что естественным и правильным поступком будет изменить ситуацию в момент отчаяния — разорвать отношения, уволиться с работы, снова искать утешение в чем-то новом. Но это может быть неверно. Один из секретов долгосрочного благополучия заключается в том, чтобы понимать душевное опустошение не как препятствие на пути к благополучию, а как путь, обещающий личностный рост. Если вы знаете, как использовать опустошение, чтобы перейти на другую сторону, вас ждет еще более сладкое утешение.

Игнатий описал начальную, утешительную фазу веры как "легкую и простую вещь". Так же обстоит дело и с большинством крупных жизненных перемен, когда они являются добровольными и новыми. Новизна сама по себе стимулирует внимание, поэтому специалисты по маркетингу обнаружили, что простое добавление слова "новый" в рекламу повышает интерес потребителей (что является основной положительной эмоцией) к предлагаемому продукту. В частности, люди, которые имеют высокий балл по личностной черте "открытость к опыту", считают новые жизненные обстоятельства приятными.

Этот эффект новизны очень четко прослеживается в исследованиях, посвященных браку. В одном из исследований 2010 года, в котором приняли участие 464 молодоженов, как мужья, так и жены испытывали наибольшую удовлетворенность браком в первые четыре месяца после свадьбы. Это не значит, что развод становится угрозой сразу после медового месяца; риск разлуки остается низким в течение первых нескольких лет. Однако, согласно исследованию, проведенному в Финляндии в 2014 году и опубликованному в журнале Demography, с течением времени частота разводов возрастает и достигает пика примерно через пять лет. Другими словами, данные свидетельствуют о том, что этот всплеск брачного разочарования, характеризующийся скукой, снижением близости и увеличением конфликтов, более точно можно назвать "пятилетним кризисом".

Удовлетворенность работой следует аналогичному циклу, хотя и развивается быстрее. Согласно исследованию 2009 года, опубликованному в Journal of Applied Psychology, люди, которые меняют работу и стремятся добиться успеха на новой должности (они добросовестно выполняют свои обязанности и интегрируются в коллектив), в течение первых трех месяцев отмечают рост удовлетворенности работой. Однако затем утешение начинает исчезать и удовлетворенность снижается в течение остальной части года, достигая дна в конце первого года на новой работе. По моему опыту, именно в этот момент многие люди говорят, что считают смену работы ошибкой. Назовем это "годовым зудом".

Не все браки распадаются через пять лет; не все уходят с работы через год. Действительно, последние данные продольных исследований (по парам, вступившим в брак в период с 2010 по 2012 год) показывают, что около 82 процентов остаются в браке не менее 10 лет, а риск развода продолжает снижаться после пятого года, вплоть до смерти одного из супругов. Точно так же почти половина людей работают на одной и той же работе в течение четырех лет, а около четверти работников остаются на своей должности в течение 10 лет и более. Это явление стойкости побудило исследователей задаться вопросом: как супруги или сотрудники, которые остаются на своем месте, преодолевают период уныния и (предположительно) находят новое утешение в браке или на работе.

Чтобы понять секрет этого, мы снова обратимся к Игнатию и тому, что он говорил о сохранении веры в темные ночи души: "Научитесь не только сопротивляться противнику, но и побеждать его". То есть рассматривайте отчаяние как вызов, который поможет вам развить умение сохранять веру, а не как повод скорбеть о потере чувства, которое у вас когда-то было. То же самое касается и других сфер жизни. Общим для длительных браков и карьер является не то, что их участники каким-то образом никогда не сталкиваются с опустошением, а то, что они используют периоды спада счастья как возможность учиться и расти.

В браке те пары, которые преодолевают период уныния, — это те, которые переходят от соперничества к сотрудничеству. Первые годы брака, как правило, сопровождаются столкновением индивидуальных воль. Исследователи, пишущие в журнале Family Relations, показали, что супруги, которые преодолевают этот барьер и становятся самыми счастливыми в последующие годы, научились подстраивать свою волю под волю другого. Эти супруги видят растущее равенство в принятии решений и выполнении домашних обязанностей; у пар, которые исповедуют религию, эта конвергенция также проявляется в большей степени совместного соблюдения обрядов с течением времени и взаимной убежденности в том, что брак должен длиться до самой смерти. Эти навыки и убеждения, сформированные в процессе разрешения конфликтов, укрепляют пару в единое целое на всю жизнь.

Точно так же самые счастливые работники — это те, кто выдерживает, изучая и применяя позитивные стратегии преодоления проблем, характерных для разочарования в работе. Исследование 2023 года, посвященное недавно получившим диплом медсестрам, показало, что те, кто в итоге испытывал более высокую удовлетворенность работой, были не те, кто избегал конфликтов на рабочем месте, а те, кто приобрел силу, сталкиваясь с проблемами "прямо и рационально". Уклонение от трудностей или просто уход оказались стратегией, не способствующей обучению и не приносящей удовлетворения от работы.

В большинстве сфер жизни, особенно в тех, которые связаны с поддержанием отношений, периоды уныния будут частью нормального хода событий. Следуя примеру Игнатия, социологи вроде меня могут предложить три способа превратить трудные времена в важные возможности для обучения.

1. Занимайтесь своим делом

Игнатий утверждает, что в духовной жизни наступает момент, когда опустошение невозможно отрицать или избежать. В такой момент правильным первым шагом будет ничего не делать: "Не следует ни о чем размышлять, ни вносить какие-либо изменения в свои намерения или образ жизни, а следует упорно придерживаться того, что было решено ранее, например, в предыдущий день или час утешения". Другими словами, не следует поддаваться порывистым эмоциям (которые он называет "злым духом") и позволять им подталкивать к необдуманному решению уйти. Вместо этого следует признать отчаяние нормальной чертой любых отношений, будь то с человеком или организацией (например, работодателем). Посмотрите на это трудное время так, как вы бы смотрели на лечение корневых каналов: со спокойной покорностью и уверенностью, что после необходимого лечения вас ждут лучшие времена.

2. Сядьте по одну сторону стола

Для верующего человека подход Игнатия к отчаянию заключается в том, чтобы рассматривать его не как противостояние человека и Бога по поводу какой-то проблемы, а как совместную борьбу человека с Богом, которые вместе преодолевают трудности. Эта концепция предлагает правильный подход и в браке. Столкновение воль — это взаимная проблема, которую лучше всего решать совместно, а не в конкурентной борьбе. Именно это, согласно исследованиям, дает навыки парам, которые достигают утешения после периода "первого периода" в успешном и счастливом браке. Этот подход может быть сложнее реализовать на работе, но это не невозможно. Однажды я встретил руководителя, который отправлялся на жестокую юридическую перепалку с конкурентом. Он был удивительно оптимистичен по поводу этого, и когда я спросил его, почему, он ответил: "Сегодня закончится неприятная ссора, потому что мы оба согласимся на урегулирование".

3. Выполняйте работу

Терпение важно для преодоления отчаяния, которое может длиться довольно долго в вере, любви и работе. Но одного терпения недостаточно. Отчаяние нельзя просто переждать. Это рецепт духовной смерти — когда вы просто сосед по комнате с вашим супругом или отстраненный сотрудник с всегда выключенной камерой Zoom. Игнатий предлагает серьезную программу благочестия и молитвы, изложенную в его знаменитых "Духовных упражнениях", руководстве, которое до сих пор используют миллионы людей. Браки, находящиеся в состоянии уныния, нуждаются в аналогичном вмешательстве, иногда в виде консультирования, так же как карьера, находящаяся на грани краха, может выиграть от коучинга.

Конечно, бывают случаи, когда опустошение невозможно исправить, и лучшим решением является распад. Я не буду говорить о теологической стороне вопроса, но это, безусловно, может быть верно в браке, особенно в случаях жестокого обращения или брошенности. А когда речь идет о работе, то время от времени перемены могут быть очень хорошей и полезной вещью.

В таких случаях мы можем расширить мудрость Игнатия, чтобы учиться и расти не только от опустошения, но и от самого распада. Когда отношения заканчиваются, будь то несчастливо или по-дружески, под рукой оказывается ценная информация, в том числе возможность учиться на своих ошибках. Справитесь с этим, и ваше новое утешение будет тем слаще и глубже.

