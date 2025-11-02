Больше грубости — меньше счастья: как хорошее поведение идет на пользу вашему организму

"Умирающая культура неизменно проявляет грубость в отношении к людям", — писал Роберт Хайнлайн в своем футуристическом романе "Пятница" 1982 года. "Потеря вежливости, добрых манер — это более значимое явление, чем беспорядки". То, что 40 лет назад было научно-фантастическим приключением технологически усовершенствованного "искусственного человека", оказалось также пророчеством, если мы посмотрим на сегодняшние цифровые сети анонимных людей и ботов, разговоры между людьми и человекоподобным искусственным интеллектом, а также на крах вежливости. Эта потеря вежливых манер почти на всех уровнях, по крайней мере частично, объясняется тем, что мы приняли эти технологии.

Відео дня

Практически все согласны с тем, что люди становятся все более грубыми, особенно в Интернете. Но замечаете ли вы эту тенденцию и в себе? Даже если вы не являетесь социопатом-троллем, который питается невежливостью и конфликтами, вы все равно могли заметить, что стали менее вежливыми, чем раньше, и что онлайн-среда способствовала этому. Возможно, вы заметили, что исчезли такие мелкие знаки вежливости, как обращение к другим по имени в своих сообщениях и подписание своих сообщений своим именем. Вполне возможно, что вы заметили, что в социальных сетях вы используете более резкий, саркастический тон, чем в реальной жизни. И зачем говорить "пожалуйста" и "спасибо", когда вы общаетесь с тем, что является или может быть ботом искусственного интеллекта?

Такое огрубение, даже по отношению к нечеловеческим сущностям, не является безобидным. Более того, оно, вероятно, наносит ущерб вашему благополучию. Когда вы становитесь менее вежливыми, изменение в вашем поведении может сделать вас менее счастливыми, более подавленными и более раздражительными по отношению к жизни. Возможно, вы не в силах изменить общие тенденции в обществе, но вы можете — и должны — исправить это в себе.

Вежливость можно определить четырьмя способами. Первые два: этикет, который регулирует основные манеры и речь, и поведение, которое включает в себя такие действия, как удержание двери открытой, чтобы кто-то мог пройти. Два других составляют пару: положительная вежливость, которая означает вежливое поведение по отношению к другим, и отрицательная вежливость, которая включает в себя воздержание от невежливого поведения. Социологи определяют эти формы вежливости не просто как набор поведений, но как часть личности. В частности, одна из пяти основных черт личности — доброжелательность — состоит из сострадания и вежливости. В одном авторитетном исследовании 1990-х годов было подсчитано, что наследственность хорошего поведения составляет около 41 процента, что позволяет сделать вывод о том, что вы наследуете часть вежливости от своих родителей частично через гены, но в большей степени через то, как вас воспитали. Это также означает, что вы можете стать более вежливым под хорошим влиянием и путем развития положительных привычек.

Важно

Деньги не купят счастье, но могут помочь: как научиться тратить с пользой для себя

Некоторые аспекты вежливости являются довольно универсальными, например, использование слов "пожалуйста" и "спасибо", а также умение слушать, когда говорят другие (позитивная вежливость), не перебивая их (негативная вежливость). Другие нормы вежливости варьируются по всему миру: рукопожатие считается хорошим тоном в Лондоне, но не в Бангкоке; давать чаевые таксисту — обычная вежливость в Нью-Йорке, но не в Токио. Также существуют некоторые демографические различия в вежливости, и гендерные нормы тоже могут играть определенную роль. Например, эксперименты показывают, что американские женщины, как правило, получают больше вежливости, чем мужчины, и демонстрируют менее вежливое поведение по отношению к мужчинам, чем наоборот.

Никто из нас не хочет, чтобы с ним грубо обращались, будь то в Интернете или в реальной жизни. Выводы исследований о том, что невежливое поведение по отношению к вам ухудшает ваше самочувствие, настолько очевидны, что их едва ли нужно цитировать. Как показали эксперименты, даже наблюдение за грубостью по отношению к другим людям может снизить ваш уровень счастья: когда медиа-контент содержит сарказм со стороны автора, а комментарии являются невежливыми, читатели становятся менее счастливыми — даже если они согласны с язвительным автором или комментаторами. Грубость просто ухудшает ваше настроение.

Еще более удивительным, пожалуй, является то, как ваша вежливость по отношению к другим влияет на ваше собственное настроение. В 2021 году исследователи показали, что вежливость по отношению к другим повышает уровень счастья и снижает уровень гнева. Сначала это может показаться противоречивым, потому что иногда мы испытываем сильное желание быть резкими — разве это не означает, что резкость по отношению к кому-то должна улучшить наше настроение? На самом деле все наоборот: невежливость больше похожа на почесывание сыпи от ядовитого плюща. Поддаваясь этому желанию, мы только ухудшаем ситуацию. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь чувствовали себя хорошо, когда в глубине души понимали, что вели себя как идиот, в то время как почти наверняка чувствовали себя лучше, когда были добрым ангелом. Доказано, что просоциальное поведение, даже когда вам не хочется или объект вашей вежливости не заслуживает его, поднимает настроение.

Эффект настолько силен, что вы получаете пользу от вежливости даже в том случае, если ваша вежливость направлена на нелюдей. Психологи из журнала The Journal of Positive Psychology поставили перед участниками исследования задачу, которую они должны были выполнить вместе с роботом-помощником по имени Тако: те, кто испытывал более сильное желание поблагодарить Тако за помощь после выполнения задания, были более склонны, чем другие, вести себя просоциально в следующем задании. Этот вывод свидетельствует о том, что даже вежливое обращение с ИИ-ботом или другим нечеловеческим интерфейсом имеет значение: крик на Siri или резкий тон в общении с ChatGPT приведут к тому, что вы будете вести себя хуже с другими людьми и снизите свое благополучие.

Короче говоря, будьте вежливы ради себя. И помните, что если общение с помощью технологий делает вас менее вежливыми, это все равно может повредить вашему счастью. Отказаться от интернета или вернуться в мир без искусственного интеллекта нереально, поэтому решение этой проблемы вежливости заключается в том, как вы сознательно решите себя вести. Вот три правила поведения, которые я могу предложить.

Важно

Счастливый брак и любимая работа: как использовать душевное опустошение с пользой для себя

1. Сделайте вежливость привычкой, даже когда другие люди не участвуют в этом.

Мой покойный отец имел безупречные манеры, и я не сомневаюсь, что если бы он был еще жив, он начинал бы каждый запрос к ИИ со слова "пожалуйста" и заканчивал его словом "спасибо". Несколько лет назад я бы посмеялся над этим — "Папа, боту все равно!" — но я уверен, что он не обратил бы на это никакого внимания, потому что теперь я понимаю, что его хорошие манеры были проявлением достойного поведения по отношению к себе самому, к своей личности. И они защищали бы его от некоторых несчастий, которые мы видим вокруг. Поэтому сегодня я стараюсь подражать ему, как в интернете, так и в реальной жизни, независимо от того, с кем или с чем я взаимодействую.

2. Откажитесь от язвительных замечаний, будь то в качестве свидетеля или участника.

Как уже отмечалось, сарказм в СМИ может ухудшить самочувствие потребителя. Однако насмешки над другими кажутся неотъемлемой частью современного общения, особенно среди людей, которые хотят казаться утонченными. Я стараюсь не участвовать в этом, потому что даже если в данный момент это может приносить удовлетворение или заставлять меня смеяться, я знаю, какой ценой это обходится моей душе. Я больше не читаю разделы комментариев в публикациях, а когда автор бросает невежливую колкость, я вообще перестаю читать.

3. Отвечайте на грубость не грубостью, а вежливостью.

Если мне нужно отреагировать на грубое замечание в лицо или злобный комментарий в Интернете, я стараюсь рассматривать это как возможность улучшить свое самочувствие, отвечая вежливо и достойно. С практикой это становится легче, и я ни разу не пожалел о том, что упустил возможность ответить резким и язвительным комментарием. Я сожалею только о том, что не смог воспользоваться возможностью поступить правильно и почувствовать себя хорошо.

Последнее замечание по поводу утверждения Хайнлайна о "умирающей культуре": действительно ли наша культура умирает, учитывая всю эту грубость? И если да, то не слишком ли поздно что-то менять? Во многих случаях ситуация действительно выглядит мрачной, поскольку в Интернете доминирует стиль, основанный на злобности. Но мой личный защитный механизм также направлен на то, чтобы действовать как контркультурная сила: я считаю вежливость современным панк-роком, потому что она так сильно противоречит духу нашего времени. И, как и в панк-роке, когда вы обретаете силу благодаря вежливости, вы чувствуете прилив энергии. Это высшая степень свободы: свобода быть тем, кем я хочу быть, перед лицом культурной тирании.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно