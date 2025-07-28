Тракторист Семен против Шекспира: что мат может сказать о культурном уровне человека

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Честно, попробую больше о мате не писать, но напоследок.

Этот вот стереотип "мат используют только малокультурные люди от недостатка словарного запаса" — это просто... да-да, именно она.

Конечно, и такое бывает. Хотя с тем же успехом малокультурные люди от недостатка словарного запаса могут использовать абсолютно цензурные "типа", "как говорится", "эээээ" и "дон".

Но нет, само по себе использование мата в качестве выразительного средства не является определением малокультурного человека. А использование мата в произведениях в качестве художественного средства не относит произведения к низкому жанру.

Потому что если проводить водораздел таким образом, то окажется, что у нас "низким жанром" являются:

— сонеты Катулла (в принципе, он был первым, кто попытался поставить в этом споре радикальную жирную точку — но, к сожалению, латынь еще не знала знаков препинания);

— баллады Вийона;

— пьесы Шекспира (да-да, villanous whore и в наше время — не добрый вечер, а в его эпоху вообще могло стать casus belli, если неосторожно и не по тому адресу);

— творчество Джойса (да, почти все).

Важно

Мат как обезболивающее: почему на протестах в защиту НАБУ так много нецензурной лексики

И еще множество мировой классики. О более поздних авторах вообще не говорим.

Или вы считаете, что если мы поставим рядом Джойса и тракториста Семена из порядочной колхозной семьи, которому мама строго-настрого запретила материться, а маму он слушается — Семен будет культурнее Джеймса?

Нет, друзья, культура — это не когда ты брезгуешь табуированными словами. Культура — это когда ты владеешь всем пластом лексики твоего языка и способен точно выбирать слова в соответствии с ситуацией и собеседником, чтобы передать смысл и эмоцию.

И наоборот — хамить, оскорблять, и проявлять себя тупым быдлом можно в пределах приличной лексики. И дядя Семен, который на семейном застолье требует от племянницы рассказать, когда же уже замуж, ведет себя значительно более по-кугутски, чем писатель Вадим, который в роман вставил слово "курва".

Все несколько сложнее, чем просто отдельные слова.

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