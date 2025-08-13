Три новости из-под Доброполья: почему войскам РФ удалось осуществить прорыв под Покровском

Related video

Неофициально и только от себя. Есть хорошая новость, плохая новость и очень плохая новость.

Хорошая новость заключается в том, что когда группа на Х рыл обходит позиции и пробегает далеко за них перед тем, как ее останавливают и уничтожают — это не "взятие территории под контроль", так же как не берет под контроль троллейбус крыса, заскочившая в салон. По крайней мере, пока крыс там не стало в соответствии с количеством сидячих мест.

Плохая новость заключается в том, что крыса не должна заскакивать в салон троллейбуса, а группа на Х рыл не должна удачно обходить позиции.

Очень плохая новость заключается в том, что основной причиной, по которой это вообще может происходить, является нехватка личного состава. А это наводит на мысль, что пока проблема нехватки личного состава не будет решена, крысы еще могут заскакивать в общественный транспорт.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

