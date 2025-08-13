Три новини з-під Добропілля: чому військам РФ вдалося здійснити прорив під Покровськом

Related video

Неофіційно і лише від себе. Є хороша новина, погана новина і дуже погана новина.

Хороша новина полягає в тому, що коли група на Х рил обходить позиції та пробігає далеко за них перед тим, як її зупиняють та знищують — це не "взяття території під контроль", так само як не бере під контроль тролейбус щур, що заскочив до салону. Принаймні, поки щурів там не стало відповідно до кількості сидячих місць.

Погана новина полягає в тому, що щур не має заскочувати до салону тролейбуса, а група на Х рил не має вдало обходити позиції.

Дуже погана новина полягає в тому, що основною причиною, через яку це взагалі може відбуватися, є нестача особового складу. А це наводить на думку, що допоки проблему нестачі особового складу не буде вирішено, щури ще можуть заскакувати в громадський транспорт.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

