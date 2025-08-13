Помогли РФ прорваться в Доброполье: как Путин использовал пасхальное перемирие, чтобы подготовить наступление

Related video

Хочу обратить внимание адептов перемирия ради перемирия на ситуацию, которая сложилась в районе Доброполья. Я имею в виду инфильтрацию российских пехотных групп примерно на 10–15 км в глубину нашей обороны, о которой стало известно вчера.

Кроме факторов, которые сейчас называются: недостаток пехоты, отсутствие координации, склонность скрывать реальную угрозу, мы имеем еще одну неявную причину, которая к этому привела.

А это так называемое пасхальное перемирие, инициированное Путиным 20 апреля на 36 часов перед праздником Пасхи. Пока мы его выполняли, российские войска заняли серые зоны, разобрали минные поля, подтянули дронщиков и перешли в свое ползучее наступление, как раз из района Воздвиженки между Покровском и Константиновкой.

Впоследствии они пересекли трассу и образовали тот самый клин между этими городами, из которого сейчас и выросло это вклинение на Доброполье.

Кому интересно, сравните положение на фронте по состоянию на 18.04, до перемирия и, скажем, на 15.05. Все увидите собственными глазами.

Поэтому любые предложения от Путина "а давайте помиримся на неделю или две" без гарантий и перехода в любую устойчивую форму закончатся лишь возобновлением российского наступления с неопределенными последствиями.

А в случае с "воздушным перемирием", если оно будет просто заключено и просто когда-то закончится, мы получим пару тысяч "шахедов", которые полетят на отдельно взятый город в одну очень неспокойную ночь.

Я за прекращение огня, за прекращение разрушений и смертей, так как все это летит мне на голову тоже. Но главный вопрос — при каких условиях.

Никогда не надо забывать, с кем мы имеем дело.

