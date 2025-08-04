До 3 минут на спасение: что делать, если объявлена угроза удара баллистикой
При угрозе удара баллистикой почти нет шансов добраться даже до ближайшего убежища, констатирует журналист Денис Попович, потому что подлет ракеты занимает совсем немного, минуты 2–3. Он разбирает эту ситуацию и дает простой совет — самый разумный при таких раскладах.
Вот только что баллистикой по Киеву били. Внезапно, ночью, все спали.
От момента объявления тревоги до пуска зенитных ракет прошло 2–3 минуты.
А теперь считаем время.
Вы спите, потому что ночь. Звучит тревога. Вам надо проснуться, постичь реальность, подорваться с кровати, разбудить детей, одеть детей, одеться самим, а затем начать путь от квартиры до укрытия, который тоже состоит из ряда этапов.
А на каком расстоянии от вашего дома, кстати, находится то укрытие? Паркинг? Подземный переход? Станция метро?
Так вот, взрывы прозвучат в лучшем случае на стадии одевания детей. В худшем случае, вы даже не успеете всех разбудить. А если вы заранее улеглись одетым спать возле лифта — и он каким-то чудом оказался сразу на вашем этаже, то да, вы успеете выбежать на улицу. Хотя тогда возникает риск попасть под обломки, что тоже будет иметь фатальные последствия.
Вы когда-нибудь измеряли время, которое необходимо, чтобы просто спуститься с вашего этажа на первый и оказаться на улице? Может быть минут пять, особенно если вы живете где-то на 20 этаже. И это при условии, если все уже готовы к выходу и стоят у дверей.
Это я к чему? Это я относительно тупых споров, которые я сейчас вижу в ленте, а почему люди оказываются под завалами, когда в дома внезапно ночью или под утро прилетают ракеты?
Они просто не успевают. А когда внезапно прилетает баллистика — УСПЕТЬ НЕВОЗМОЖНО.
В таких случаях — только коридор. Как можно дальше от окон. И дальше надежда на ПВО и на господа Бога. Больше ничего. Таков печальный опыт и практика.
Поэтому прекратите тупые споры и не менее тупые советы.
Это сообщение не отменяет того факта, что в Киеве не хватает укрытий и необходимости туда идти, потому что кроме внезапных и экстремальных случаев с баллистикой, есть еще шахедные атаки, которые оставляют достаточно времени на реакцию.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.