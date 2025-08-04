До 3 минут на спасение: что делать, если объявлена угроза удара баллистикой

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Вот только что баллистикой по Киеву били. Внезапно, ночью, все спали.

От момента объявления тревоги до пуска зенитных ракет прошло 2–3 минуты.

А теперь считаем время.

Вы спите, потому что ночь. Звучит тревога. Вам надо проснуться, постичь реальность, подорваться с кровати, разбудить детей, одеть детей, одеться самим, а затем начать путь от квартиры до укрытия, который тоже состоит из ряда этапов.

А на каком расстоянии от вашего дома, кстати, находится то укрытие? Паркинг? Подземный переход? Станция метро?

Так вот, взрывы прозвучат в лучшем случае на стадии одевания детей. В худшем случае, вы даже не успеете всех разбудить. А если вы заранее улеглись одетым спать возле лифта — и он каким-то чудом оказался сразу на вашем этаже, то да, вы успеете выбежать на улицу. Хотя тогда возникает риск попасть под обломки, что тоже будет иметь фатальные последствия.

Вы когда-нибудь измеряли время, которое необходимо, чтобы просто спуститься с вашего этажа на первый и оказаться на улице? Может быть минут пять, особенно если вы живете где-то на 20 этаже. И это при условии, если все уже готовы к выходу и стоят у дверей.

Это я к чему? Это я относительно тупых споров, которые я сейчас вижу в ленте, а почему люди оказываются под завалами, когда в дома внезапно ночью или под утро прилетают ракеты?

Они просто не успевают. А когда внезапно прилетает баллистика — УСПЕТЬ НЕВОЗМОЖНО.

В таких случаях — только коридор. Как можно дальше от окон. И дальше надежда на ПВО и на господа Бога. Больше ничего. Таков печальный опыт и практика.

Поэтому прекратите тупые споры и не менее тупые советы.

Это сообщение не отменяет того факта, что в Киеве не хватает укрытий и необходимости туда идти, потому что кроме внезапных и экстремальных случаев с баллистикой, есть еще шахедные атаки, которые оставляют достаточно времени на реакцию.

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